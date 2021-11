Résumé et buts du match Pays-Bas – Norvège (2-0) de la journée 10

16/11/2021

Le à 23:49 CET

X. Serrano

Pays Bas attesté le dernier jour de sa participation à la Coupe du monde de Qatar 2022. La ‘Orange‘, absent dans Russie 2018, scellé avant Norvège la passe comme premier du groupe grâce aux buts de Bergwijn et Memphis dans la dernière ligne droite du match (2-0). Peut-être à cause des basses températures, peut-être à cause des tribunes vides, ce fut un match froid avec peu d’action. Mise en scène décevante des Nordiques, éliminés sans tir entre les trois bâtons, inoffensifs sans Haaland.

AAP

NI

Pays Bas

Cillessen ; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aveugle ; Wijnaldum, F. de Jong, Klaassen (De Roon, 73′) ; Bergwijn, Memphis et Danjuma.

Norvège

Nyland ; Pedersen (Olsen, 87′), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling ; Odegaard, Thorsby (Aursnes, 46′), Normann (Gregersen, 74′) ; Elyounoussi, Sorloth et Solbakken (Hauge, 46′) (Roi, 74′).

Buts

1-0 M. 84 Bergwijn. 2-0 M. 90 Memphis.

Arbitre

Clément Turpin (France). TA : Dumfries (79′), De Ligt (80′) / Thorsby (39′), Sorloth (43′).

Incidents

Match correspondant à la 10e journée de la phase qualificative pour la Coupe du monde Qatar 2022 disputé à huis clos à De Kuip.

Ils ont tous sauté la calculatrice en main sur l’herbe glacée de De Kuip, sans âme par l’absence du public en raison de l’augmentation des infections au covid-19 dans le pays. Le jeu a également été joué dans Monténégro. Turquie, avec deux points de moins que Pays Bas, il est venu lié avec Norvège, qu’il a dépassé par la « moyenne des buts ».

Lorsque l’équipe des Balkans a pris la tête à Porgorica à quatre minutes, Norvège il oublia la moindre intention d’attaquer. Le plan de l’équipe nordique, fortement amoindri par la blessure de HaalandIl s’agissait de tenir l’égalité jusqu’à l’étape finale et à partir de là, d’essayer de sonner le carillon. Il s’est reposé sans s’approcher Cillessen, qui a vu de loin comment De Lumière et Vun Dijk ils ont gagné Sorloth, laissés à eux-mêmes, toutes les boules.

Peut-être infecté par le froid ambiant, Pays Bas il ne voulait pas risquer non plus. Ils lui permettaient de commander, mais généraient à peine des chances claires de danger. Memphis, dont la volonté n’est pas négociable, a testé le gardien Nyland en quatre coups assez timides. Et le ‘groguet’ Danjuma, l’autre élément déséquilibrant de l’attaque ‘Orange‘, a franchi en excès une enchère qui avait rendu possible Frenkie de Jong avec un braquage au centre du terrain.

La cravate de Turquie avant la demi-heure du jeu, il a fait allusion à Norvège, éliminé à ce moment-là, une réaction minime qui a été diluée avant de se concrétiser. Même l’arbitre français Clément Turpin, qui n’a pas ajouté une minute à la première mi-temps, semblait pressé de se réfugier dans la froide nuit de Rotterdam.

Le 1-2 de Turquie au Monténégro fait monter la température dans De Kuip après le redémarrage. Beaucoup d’imprécisions, une tension croissante. Mais la seule arrivée dangereuse, un tir dévié du Norvégien Aursnes après une puissante remise en jeu. Louis van Gaal, assis dans les gradins après la frayeur subie ce lundi, il a pris des notes dans son fameux carnet et a donné des indications au banc, téléphone à la main.

En réalité, Van gaal n’a rien touché, je t’attends Norvège perdre la tête. Mais l’équipe nordique n’a même pas eu la rébellion de se lancer Cillessen. Les pays Meugler ouvrirait la boîte dans la dernière ligne droite grâce à un sabot de Bergwijn passer de Danjuma et dans le dernier souffle Memphis certifié la classification à l’issue d’une contre-attaque. La ‘Orange‘sera en Qatar 2022.