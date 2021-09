Résumé et buts du match Pays-Bas – Turquie (6-1) de la 6e journée

09/07/2021

Si demain ils interdisent Memphis Depay l’entrée de Turquie, vous n’aurez d’autre choix que de l’accepter sportivement. Parce que devant le Barcelone mardi a déchiré l’équipe nationale ottomane. Il a donné une passe décisive, marqué deux buts et forcé une expulsion avant la pause. Et puis son triplé s’est terminé (6-1). Une exposition qui revient à Pays Bas la direction du Groupe G et ouvre la voie à la monde, plus que précaire jusqu’à cette semaine. Frenkie de Jong, l’autre joueur du Barça en lice, a été remplacé à l’entracte.

AAP

TUR

Pays Bas

Bijlow ; Dumfries (Rensch, 71′), De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum (Til, 61′), De Jong (Koopmeiners, 46′), Klaassen (Gravenberch, 70′) ; Berghuis, Memphis et Bergwijn (Malen, 61′).

Turquie

Çakir ; Ayhan, Demiral, Söyüncü, Müldür ; Kökçü (Tufan, 46′), Yokuslu ; Ünder, Çalhanoglu (Dervisoglu, 86′), Karaman (Kabak, 46′) ; Yilmaz (Aktürkoglu, 65′).

Buts

1-0 M. 1 Klaassen. 2-0 M. 16 Memphis. 3-0 M. 38 Memphis (plume). 4-0 M. 54 Memphis. 5-0 M. 80 Til. 6-0 M. 90 Malen. 6-1M. 90 + 1 sous.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA : Wijnaldum (31′), Van Dijk (78′) / Kökçü (15′). Yokuslu (29′), Kabak (58′). TR : Söyüncü (2A, 37′ et 44′).

Incidents

Match disputé à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam correspondant à la sixième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

La ‘Orange‘est venu au rendez-vous avec l’impératif de gagner de dépendre d’elle-même sur le chemin de Qatar 2022. Avec les mêmes points que Norvège, avec lequel ils ont fait match nul 1-1 à domicile et avant lequel ils clôtureront le match de qualification le 16 novembre, et un de moins que le leader Turquie, qui les a balayés le 24 mars à Istanbul. Il y a cinq mois, une éternité pour une peinture ottomane qui a échoué au euro et il a laissé deux points la semaine dernière avant Monténégro. Un rival plein de doutes et qui, lors de son prochain duel, aura mis près d’une heure pour ouvrir la boîte avant Gibraltar (0-3).

Des précédents décourageants qui, ajoutés à une Johan Cruijff tonitruant, ils laissent Turquie réduit à un faisceau de nerfs. Le silence à Amsterdam a duré 54 secondes. L’intervalle entre la musique techno tonitruante avant le coup d’envoi et le premier but « oranje » s’est tu, un mélange de faim et de fantaisie. Berghuis il a volé le cuir dans le vertex de la zone rivale et a mis un centre bas à Klaassen, cet éperon a jeté un mur avec Memphis avant de traverser le cuir au filet.

Le colisée « ajacié » a rugi et la peinture ottomane a presque disparu. Dans le même temps, la poussée néerlandaise était lancée. Jusqu’à bientôt retrouver le 2-0, avec les protagonistes du premier but échangeant les rôles. Memphis cette fois, il a levé la balle pour s’appuyer sur Klaassen, qui a renvoyé l’envoi avec un coup de pied arrière à la proue. La définition du joueur barcelonais, croisé au bâton long, était incontestable. 16 minutes avaient été jouées.

Comme prévu, Pays Bas il a abaissé les révolutions. C’était à son tour de passer à Turquie et n’importe quelle insouciance pourrait supposer la sentence, comme c’est arrivé ainsi. Une contre-attaque éphémère anéantie Klaassen au sol et l’arbitre a pointé le point de penalty. Là c’était Memphis, qu’avec une exécution au Panenka signé la capitulation turque.

Mais Payer n’en a jamais assez. Le duel a langui jusqu’à ce que le ballon atteigne leurs pieds et allume l’étincelle. Il a été subi par un dérangé Söyüncü, qui a couru après avoir coupé sur un jogging et a vu le deuxième jaune pour cela. Acclamé à l’aphonie, à Memphis Le sourire n’allait pas sur son visage quand, à l’entracte, il s’est dirigé vers les vestiaires.

La star barcelonaise ne semblait pas disposée à arrêter de s’amuser. Pas jusqu’à ce qu’il ait terminé son affichage avec un triplé. Les deux sont tombés comme des fruits mûrs. Cette fois Memphis il n’avait qu’à franchir la ligne de but en envoyant Berghuis. À la fin, Payer il semblait rassasié. Pas si le ‘Orange‘, qui, rajeuni par les changements, a clôturé la victoire avec des buts du débutant Jusqu’à et de Malen. De plus, la détente a conduit les Turcs à la fois dans une action qui s’est terminée par Van Dijk blessée. Ils retiennent leur souffle Anfield.