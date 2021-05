Résumé et buts du match Ponferradina-Espanyol (1-3) de la journée 39

18/05/2021

À 23:45 CEST

Jonathan Moreno

L’Espanyol n’est pas satisfait de la promotion, le «jackpot» de cette saison. Les perroquets partent pour le championnat de la catégorie et à El Toralín de Ponferrada, ils ont montré leurs intentions. Récupérés de la gueule de bois contre Carthagène, les Bleu et Blanc seront très conscients de Tenerife-Majorque aujourd’hui. Une défaite des Baléares à l’Heliodorus leur assurerait mathématiquement le titre d’argent.

Ponferradina

Manu García; Iván Rodríguez (Pedraza, 63 ‘), Yac, Pascanu, Ríos Reina; Sielva (Juerguen, 63 ‘), Erik Morán (Romera, 63’); Curro (Sielva, 63 ‘), Kaxe, Valcarce (Doncel, 46’); Yuri.

Espanol

Oier; Óscar Gil (Omar, 86 ‘), Lluís López, Cabrera, Pedrosa; Vargas, David López (Keidi Bare, 56 ‘), Darder (Lozano, 86’), Puado (Melamed, 56 ‘); Melendo (Vadillo, 71 ‘), Dimata.

Buts

0-1 M.1 Dimata. 0-2 M.8 Javi Puado (pti.). 1-2 M.51 Sielva. 1-3 M.54 Dimata. 1-4 M.92 Melamed.

Arbitre

Sánchez López (Murcien). TA: Curro, Sielva, Morán, Manu García, Ríos Reina / David López.

Campagne

Le Toralín. Derrière des portes closes.

Le fan de perruche désemparé alluma la télévision et grimaça d’incrédulité. Huit minutes au compteur et 0-2 à El Toralín. Cela n’a pris même pas dix secondes Nany Dimata marquera les 4000 buts de l’Espanyol en championnat. Coup de pied central vertigineux, le ballon est traversé dans la zone par Adrià Pedrosa et le Belge, premier et depuis le point de penalty, ajusté avec son pied gauche à la tension du poteau gauche. Le but le plus rapide de l’histoire du club. Double étape pour l’ancien joueur d’Anderlecht.

Dans un jeu où un clin d’œil était une éternité, Puado a fabriqué l’action de la seconde. L’équipe de jeunes est entrée dans la zone et est tombée clairement renversée par Valcarce. Sánchez López, en tête de la pièce, n’a pas hésité un millième. Puado l’a planté dans les onze mètres, a regardé Manu García se battre et a exécuté son profil naturel droitier avec une parcimonie totale.

La Deportiva, avec encore des options pour entrer en promotion, a laissé tomber le genou au premier changement et l’Espanyol a abaissé les révolutions. Même ainsi, Dimata a eu le troisième après une association luxueuse entre Melendo et Puado. L’attaquant acheva la poupée.

Le dernier avant l’intermède portait un cachet bercien. Ríos Reina a exécuté un coup franc direct qui a craché la barre transversale du but catalan.

Le but de l’ex

Ríos Reina a averti avec une autre faute que, cette fois, Oier a effacé avec les deux mitaines. La Ponferradina trouverait la récompense avec une tête d’Óscar Sielva à la sortie d’un corner. Darder a fini par pousser le cuir dans son empressement à éliminer le danger.

Desencorsetado et décomplexé après avoir atteint l’objectif du cours, le football Espanyol a gagné la confiance en lui-même. Óscar Gil et Darder ont de nouveau menacé les Bleues et les Blancs. Dimata ferait les 1-3 d’affilée. Conduit par Javi Puado, Vargas le ramasse sur la ligne de fond et le Belge utilise son envergure pour signer son cinquième but de la saison. Un pari qui s’aventurait risqué, mais qui s’est plus que réalisé depuis son arrivée sur le marché d’hiver.

L’inconvénient de Manu García, avec le quota de changement couvert par Bolo, a brisé la dynamique d’un enjeu qui avait de nombreuses minutes à perdre, mais que l’arbitre a prolongé sept minutes et Melamed a laissé son empreinte après une passe de Dimata.