Résumé et buts du match PSG – Bruges (4-1) de la 6e journée

12/07/2021 à 20:44 CET

X. Serrano

Les PSG un hommage a été rendu dans le Parc des Princes de rejeter la phase de groupes. Aucune option pour attraper Manchester City et avec la deuxième place assurée, l’équipe de France a offert à ses fans une victoire éclatante et stérile contre les Sorcières (4-1). Léo Messi et Kylian Mbappé, avec un double chacun, étaient les stars de la nuit.

PSG

BRU

PSG

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendès (Kehrer, 49′) ; Wijnaldum, Verratti (Dina, 84′), Gueye (Paredes, 71′) ; Messi, Mbappé (Icardi, 84′) et Di María (Herrera, 71′).

Sorcières

Mignolet ; Hendry, Nsoki, Ricca ; Mata, Vanaken, Balanta (Mbamba, 69′), Rits (Vormer, 69′), Sandra (Van der Brempt, 56′) ; Lang et De Ketelaere.

Buts

1-0 M. 2 Mbappé. 2-0 M. 7 Mbappé. 3-0 M. 38 Messi. 3-1 M. 68 Rits. 4-1 M. 76 Messi (plume).

Arbitre

Gil Manzano (Espagne). TA : Kehrer (55′), Mbappé (70′) / Lang (61′).

Incidents

Match joué au Parque de los Príncipes correspondant à la 6e journée de la Ligue des champions 2021-2022.

Les PSG il a trouvé le scénario du rêve. Avant que l’horloge n’atteigne deux minutes, un mauvais rejet de Mignolet au centre de Nuno mendès tombé dans les domaines de Mbappé, qui a d’abord ajusté son tir au bâton long. 1-0. Dans la prochaine transition parisienne, Dis Maria planté dans la petite zone un Wijnaldum, dont le tir a dévié le gardien en corner avec son corps.

Les Sorcières C’était une passoire et le troisième, à sept minutes, le 2-0. Donné Marie il tapota doucement le ballon pour décocher la défense belge derrière Mbappé, qui a tiré d’une volée. Forcé de chercher la rentrée et sachant, en même temps, qu’il pouvait concéder une victoire, le Sorcières à peine testé Donnarumma avant la pause. Le plus clair, un plan centré de Par Ketelaere que l’Italien a rejeté.

L’équipe de France s’est défendue avec solvabilité et a donné le sentiment de pouvoir marquer dans n’importe quelle contre-attaque. Gueye et Wijnaldum, déchaînés dans un scénario aussi favorable, ils marchaient fréquemment sur la zone. Mais le 3-0 est venu grâce à la connexion Mbappé–Messi. Le Français a décollé sur l’aile gauche et a changé l’orientation du jeu pour l’Argentin, qui a marqué d’un tir du pied gauche ajusté au bâton long, une action de marque maison.

Les Sorcières réapparu après la pause déterminé à améliorer son image, avec Noa lang comme le principal instigateur de la rébellion. Après une perte de Gueye au centre du terrain et avant la déconnexion générale de l’arrière du PSG, le Néerlandais a commencé avec le pouvoir et a assisté Rit, qui coupent les distances.

Mais l’équipe parisienne n’a pas laissé place à l’incertitude. Mignolet privé Mbappé 4-1 avec un grand étirement, mais n’a rien pu faire quand un penalty innocent est passé Messi conduit Rosario au point fatal. Le coup puissant de l’ancien joueur de Barcelone, ajusté à la base du poteau, a laissé le gardien pétrifié et le jeu vu pour la peine.