Résumé et buts du match PSG-Real Madrid (4-0) de la 3e journée

11/09/2021 à 23:17 CET

Le Paris Saint Germain, avec une vitesse supérieure et beaucoup plus d’expérience, a submergé le Real Madrid, rétréci contre le champion de France et surpassé dans toutes les facettes du jeu, qui a concédé son premier revers européen majeur.

PSG

RMA

PSG

Barbora Votikova; Sakina Karchaoui, Paulina Dudek, Amanda Ilestedt, Ashley Lawrence ; Ainata Diallo (Elisa de Almeida, m.89), Grace Geyoro (Laurina Facer, m.84), Sara Deebritz; Kadidiatou Diani (Lea Khelefi, m.69), Sandy Baltimore (Celin Bizet Ildhusoy, m.84) et Marie-Antoniette Katoto (Jordyn Huitema, m.70).

Real Madrid

Méline Gérard; Kenti Robles, Claudia Florentino, Rocío Gálvez, Ivana Andres, Lucía Rodríguez ; Marta Corredera (Olga Carmona, m.65), Maite Oroz (Teresa Abelleira, m.61), Claudia Zornoza (Lorena Navarro, m.78), Athenea del Castillo (Caroline Moller, m.78); et Esther González (Nahicari García, m.60).

Buts

1-0, m.13 : Marie-Antoniette Katoto ; 2-0, m.41 : Sara Deebritz ; 3-0, m.53 : Marie-Antoniette Katoto ; 4-0, m.65 : Rocío Gálvez dans son propre but.

Arbitre

Rebecca Welch (Angleterre). Il a montré un carton jaune à Léa Khelefi, du Paris Saint Germain et Ivana Andrés, du Real Madrid.

Campagne

Parc des Princes.

Le représentant espagnol n’avait pas le choix. Nou c’était une menace pour un rival qui est à sa sauce dans une compétition qui lui est habituelle et dans laquelle il se débrouille à l’aise. Tout le contraire de la boîte blanche, un nouveau-né dans le football féminin.

L’équipe entraînée par Didier Ollé-Nicolle a soumis le Real Madrid dès le début, qui s’est à peine approché de la surface de l’équipe de France. Dès les premières minutes, il a pu ouvrir le tableau des scores. Les opportunités, bien sûr, se sont accumulées, les unes après les autres.

A onze minutes, Amanda Ilested a déjà dirigé la barre transversale. Le ballon a rebondi, a encerclé le but mais n’est pas entré.

Le Paris Saint Germain ouvrait le score deux minutes plus tard avec une passe en profondeur du Capitaine Grace Geyoro captée par Marie-Antoniette Katoto qui a esquivé la gardienne blanche, Méline Gérard et a pris le ballon dans les filets.

Il pourrait facilement augmenter son loyer à tout moment. Mais c’était quatre minutes avant l’entracte sur un plongeon profond de l’arrière droit Ashley Lawrence. Elle atteint la ligne de fond, centre vers la surface, la défense échoue et le ballon tombe aux pieds de Sara Deebritz qui inscrit un but vide.

Le champion de France qui a inscrit le troisième sur un corner lancé par Sara Deebritz de la tête de Katoto, qui a signé le deuxième sur son compte privé, n’a pas relâché après la pause.

L’équipe de David Aznar n’a pas trouvé le moyen d’arrêter le PSG qui a trouvé le quatrième avec un but contre son camp de Rocío Gálvez en tentant de dégager un centre de Kadidiatou Diani.

L’équipe parisienne qui était toujours sur le terrain du Real Madrid sous pression et sans option ne s’est à aucun moment relâchée. La seule approche des visiteurs était à neuf minutes de la fin avec un tir de la Danoise Caroline Moller, la buteuse de l’équipe en Europe qui était remplaçante et a sauté sur le terrain pour jouer le dernier quart d’heure.

La victoire accentue le leadership dans le Groupe de l’équipe Ollé-Nicolle, avec neuf points et sans encaisser un seul but. Le Real Madrid est deuxième, avec six, rejoints par l’Ukrainien Kharviv et l’Islandais Breidablik.