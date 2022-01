Résumé et buts du match Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid (0-5) Copa del Rey

01/06/2022 à 23:26 CET

Jonathan Moreno

Diego Pablo Simeone a désactivé la surprise et, après deux revers consécutifs au premier changement -Cultural Leonesa et Cornellà-, il a classé son Atlético pour les huitièmes de finale.

MAJ

AU M

Rayo Majadahonda

Giralt (Álvaro Fernández, 5 ‘); Vega (Iturraspe, 46′), Bernal, Casado ; González, Raúl Sánchez (Héctor Hernández, 60′), Mario García (Albiach, 46′), Tass, Osei; Susaeta (Mawi, 60’), Rubén Sánchez.

Sportif

Oblak ; Llorente (Vrsaljko, 46′), Felipe, Giménez (Koke, 46′), Lodi; Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar (Griezmann, 57′) ; Cunha (Correa, 46′), Luis Suárez (Joao Félix, 57′).

Buts

0-1 M.17 Cunha. 0-2 M.26 Lodi. 0-3 M.41 Luis Suarez. 0-4 M.67 Griezmann. 0-5 M.79 Joao Félix

Arbitre

Jaime Latre (Aragonais). TA : Raúl Sánchez.

Campagne

Métropolitain. 30 000 téléspectateurs.

La composition reflétait que le passé de l’Argentin était toujours douloureux. Equipe titrée, dans la limite des possibilités que les blessures et le coronavirus, permettaient. Et le duel avait peu d’histoire. La haute pression des rojiblancos a mangé un Rayo Majadahonda peu habitué à tant de demande. La blessure précoce à la main de Giralt, après un piétinement fortuit de Suárez, a déconnecté les «locaux».

D’une haute récupération de Carrasco, le but de Cunha est né. Le Brésilien, avec un poids croissant au sein de l’équipe, a forcé la défaite qui a mené à 0-2. Lemar a repéré la course de Lodi et le côté l’a traversée délicatement. Avant la pause, Luis Suárez avait même le temps de se mouiller deux mois plus tard. Carrasco, qui purgeait 200 matchs, a lancé Llorente et lui, encore une fois en tant qu’ailier droit, a levé le périscope et repéré le « Pistolero » uruguayen.

Le soliloque du matelas s’est poursuivi. Simeone n’a rien réservé et a versé plus d’essence sur le feu. Justement deux des révulsifs, Correa et Griezmann, ont été associés dans une combinaison diabolique pour le 0-4 des Français. La mauvaise nouvelle a été le retrait dans les vestiaires du ‘Petit Prince’, qui n’a pas terminé le jeu en raison d’une gêne musculaire.

Malgré un jeu désavantagé, Simeone avait déjà épuisé les changements, l’Atlético a clôturé une nuit placide avec la « petite main » de Joao Félix. Le Portugais a défini avec toute la qualité qu’il chérit et montre aux compte-gouttes un tour individuel.