Résumé et buts du match Real Sociedad-Athletic (1-1) de la 11e journée

31/10/2021 à 23:08 CET

Jonathan Moreno

Le parti du football basque a répondu comme prévu. De l’émotion, de la tension, des nerfs et une issue inattendue. Iker Muniain a marqué un point pour l’Athletic avec tous les facteurs contre. Avec dix joueurs, L’homme de Pampelune a fait rougir Remiro et a égalisé le penalty d’Isak 1-0. La Royal Society conserve le leadership, bien qu’elle se sente déjà encouragée par ses poursuivants.

RSO

ATH

Société réelle

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Rico (Aihen, 79′) ; Januzaj (Zubeldia, 79′), Zubimendi, Merino, Silva (Guevara, 79′); Isak (Lobete, 86′), Sørloth (Portu, 66′).

Club athlétique

Unai Simon ; De Marcos (Petxarroman, 79 ‘), Iñigo Martínez, Yeray, Lekue; Berenguer (Nico Williams, 79′), Dani García (Unai Núñez, 87′), Vainqueur, Muniain; Raúl García (Sancet, 66’), Iñaki Williams.

Buts

1-0 M.58 Isak. 1-1 M.91 Muniain.

Arbitre

Martínez Munuera (Valencien). TA : Alexander Isak (71′), Januzaj (74′), Merino (78′), Guevara (93′) / Iñigo Martínez (2A, 84′), De Marcos (59′).

Campagne

Reale Arena. 37 066 spectateurs.

Le football se nourrit de grandes rivalités, d’où le caractère unique des derbys. Rencontres marquées en rouge sur le calendrier à partir du jour du tirage. Le duel basque par excellence ne fait pas exception, malgré le fait que l’inimitié historique ne dépasse pas les frontières du piqué sain. Les équipages se sont séparés pendant quatre-vingt-dix minutes. Demain, il sera temps de sortir à vélo ou de se faire déposer par la société gastronomique.

Même la pluie ne voulait pas perdre le duel à Donosti. Mosaïque à Anoeta et hymne fort. Des poils comme des pointes. L’excitation agrippa ses chevilles, plus raides que d’habitude, et il était difficile d’entrer en scène. Et que Williams, Iñaki, a réclamé un penalty d’Elustondo quelques secondes. Le VAR a nié leurs protestations.

C’était pratiquement le clou d’une première partie marquée par le jeu underground et deux équipes se sont installées dans leur zone de confort. Marcelino a privé Imanol d’une possession de qualité et le ‘txuri-urdin’ n’est pas entré dans la zone dangereuse, à l’exception de deux tirs d’Isak qu’Unai Simón a apprivoisés.

Cravate avec dix

Domó Remiro était l’impulsion des lions, qui cherchaient l’équilibre dans une tête de Raúl García. L’émotion a fait dresser les cheveux sur la tête, avec Anoeta tachycardique. Les pulsations à travers les nuages, bien que le football n’apparaisse toujours pas. Jusqu’à ce que Mikel Merino remporte une deuxième pièce et Iñigo l’envoie au tapis. Sans discussion. Isak n’est pas devenu le Suédois et s’est transformé avec parcimonie par le centre.

La température, à travers les nuages ​​et Remiro a excité la paroisse en privant Berenguer de la cravate. Les points semblaient avoir un propriétaire, d’autant plus avec le deuxième jaune à Iñigo Martínez. Mais dans un manque consomptible de Lobete, Muniain réaliserait l’égalité. Celui de Txantrea a surpris tout le monde, y compris Remiro, qui a avalé le coup de pied direct. Le visage du gardien de Cascante était un poème.