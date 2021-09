Résumé et buts du match Real Sociedad – Monaco (1-1) de la 2e journée

30/09/2021

Le à 21h15 CEST

X. Serrano

La Société réelle, épuisée par les pertes, semble vouée à souffrir pour vaincre son groupe difficile dans le Ligue Europa. Après avoir débuté par un nul contre le PSV, l’équipe ‘txuri-urdin’ a obtenu le même butin lors de la visite du Monaco (1-1). Malgré sa prise d’initiative, l’équipe Shérif il lui était difficile de mordiller à pleines dents son rival de pierre, qui allait bientôt de l’avant avec un coup franc et se limitait à défendre. Mérinos, également sur corner, à égalité après la pause mais malgré leur insistance l’équipe basque n’a pas pu boucler la remontée.

Société réelle

Remiro; Zaldua (Gorosabel, 73′), Elustondo, Le Normand, Aihen ; Zubimendi, Guevara (Turrientes, 61′), mérinos ; Januzaj, Portu (Barrenetxea, 73′) et Oyarzabal (Karrikaburu, 90′).

Monaco

Nübel; Sidibé (Aguilar, 46′), Disasi, Badiashile ; Diatta, Tchouaméni, Fofana (Golovin, 66′), Jean Lucas, Caio Henrique (Pavlovic, 90′) ; Boadu (Volland, 66′) et Diop (Maripán, 74′)

Buts

0-1 M. 16 Disasi. 1-1 M. 53 Mérinos.

Arbitre

Sergueï Ivanov (Russie). TA : Elustondo (90′) / Maripán (87′), Volland (90′), Disasi (90′).

Incidents

Match joué à la Real Arena correspondant à la 2e journée de la Ligue Europa 2021-2022.

Niko Kovac il a construit un bloc aussi rocheux que naissant. Pas en vain le Monaco en début de saison, les onze plus jeunes des cinq ligues majeures s’alignent, avec une moyenne d’âge d’un peu plus de 24 ans. Sans références comme Ben yedder, Volland, Golovine ou les blessés FabrégasUn corner a suffi à l’équipe de la Principauté pour prendre l’avantage dès son premier tir. Disasi a été imposé sur les hauteurs Zubimendi et Oyarzabal, et sa tête rejetée par le poteau s’est retrouvée dans les filets après avoir touché dans Remiro.

Action malheureuse pour une peinture ‘txuri-urdin’ qui est passée de haut en bas en première mi-temps. Malgré l’égalité initiale et la lenteur du crash, l’équipe de Shérif cela a généré un certain sentiment de danger sur le côté gauche. Une rapide incursion de Oyarzabal autorisé Januzaj répéter un coup haut et Mérinos cherché profondément Pour votre à deux reprises. Les Monaco pris note et bientôt ramassé des lignes, suffoquant Mérinos.

Le décor a tari l’attaque réaliste, seulement agitée par la constante décoche de Pour votre. Une hyperactivité dont il n’a pas su profiter Oyarzabal, qui a tiré en l’air aidé par le Murcien après une reprise rapide de Zaldua. Des efforts stériles, alors Nübel Il alla se reposer sans retirer ses gants. Pas comme ça Remiro, qui a sorti avec son corps un puissant coup de Jean Lucas.

La Réel, qui avant l’entracte a menacé d’une tête haute de Elustondo, a trouvé le prix pour son initiative sur des coups de pied arrêtés. Mérinos il attaque le premier poteau et d’une tête croisée égalise le match. Malgré les changements de Kovac, qui a ajouté l’ancienneté avec Volland et Golovine, la fatigue l’a pris Monaco. Le ‘txuri-urdin’ a trouvé plus d’espaces et a dû intervenir Nübel, avec une intervention d’un gardien de handball, pour arrêter Pour votre.

Satisfait du point, le Monaco Il a serré les rangs avec deux lignes rapprochées, cinq défenseurs et quatre milieux de terrain. Face à l’impossibilité de s’associer à l’intérieur, le Réel canalisé l’offensive à travers les bandes avec Januzaj en tant que protagoniste. Le Belge s’est battu sans relâche sur le côté droit, a percuté un défenseur et s’est dirigé vers les mains de Nübel. Mais aux débuts du jeune homme Karrikaburu, le ‘txuri-urdin’ n’a pas réussi à effectuer son retour dans une finale houleuse qui s’est terminée par Kovac admonesté pour avoir fait face au banc local.