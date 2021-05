Résumé et buts du match Rennes-PSG (1-1) de la 36e journée.

09/05/2021 à 23:20 CEST

Adrià Corominas

L’équipe parisienne a laissé deux points à Rennes qui pourraient être décisifs dans sa carrière avec Lille pour remporter la Ligue 1. Ceux de Pochettino, très inefficaces, ils ont été incapables de surmonter un Rennes qui méritait plus et qui laisse très touché, également en France, le projet gagnant qu’il veut Nasser Al-Khelaifi.

REN

PSG

REN

Gomis; Traoré (Soppy, 93 ‘), Aguerd, Da Silva, Maouassa (Henrique, 78’); Bourigeaud, Ugochukwu (Grenier, 61 ‘), Tait; Doku, Guirassy (Del Castillo, 92 ‘), Terrier (Diouf, 79’).

PSG

Keylor Navas; Kurzawa (Diallo, 55 ‘), Kimpembe, Marquinhos, Dagba (Florenzi, 80’); Draxler (Icardi, 80 ‘), Pereira, Herrera (Gueye, 70’); Neymar, Kean, Di María (Rafinha, 69 ‘).

Buts

0-1 M. 45 + 6 ‘Neymar; 1-1 M. 70 Guirassy;

Incidents

TA: Aguerd (45 + 5 ‘), Herrera (57’), De Castillo (89 ‘), Tait (92’). TR: Kimpembe (87 ‘)

Et c’est que toute la pression était pour le Paris Saint-Germain, qui après la victoire incontestable de Lille dans le derby du nord contre Lens, n’a pas pu échouer sur le terrain de Rennes. Eliminé de la Ligue des champions mardi dernier à l’Etihad, le Pochettino ils devaient se remettre rapidement pour ne pas lâcher la lutte effrénée pour le titre de champion.

Et plus encore maintenant qu’ils sont à court de Champions, les Parisiens sont contraints de conquérir à nouveau la compétition de la régularité française, car bien qu’ils soient en vie en Coupe, pour le moment un titre mineur, le Super Coupe de France, trop peu pour leurs aspirations.

Changements dans le onze parisien

Pour suivre le train lillois, l’entraîneur argentin a beaucoup rafraîchi son équipe en ce qui concerne les demi-finales à Manchester. Toujours sans Mbappé, le poids offensif de l’équipe est retombé sur Neymar et, avec lui devant, le PSG était très confiant avec le ballon, générant facilement des chances, mais pardonnant excessivement.

Et c’est à ce moment que les gros titres de la salle des machines ont commencé à manquer. Sans Des murs et surtout sans Verrati, le rythme du jeu n’était pas ce dont ils avaient besoin pour que les individualités émergent. Et avec les minutes, le PSG perdait de la précision. Il devenait de moins en moins à l’aise sur le terrain, dont Rennes profitait pour grandir, commencer à répandre le jeu et menacer le but de Keylor.

Les deux équipes s’allongent, les lignes s’élargissent et chaque arrivée devient une occasion dans les deux buts. Mais quand le jeu était plus ouvert, un cadeau du ciel – ou de VAR– changé le choc.

Neymar, renouveau avec objectif

Les minutes d’ajout de la première partie ont été contestées lorsqu’un centre de Dis Maria s’est terminé par une pénalité de Courageux sur Kurzawa que, bien qu’elle n’ait pas été indiquée en premier lieu, elle a déjà été examinée par le VAR. Neymar, qui n’est pas grand-chose à gaspiller des cadeaux, n’a pas échoué et a mené son équipe avec un avantage au tableau de bord à la mi-temps, célébrant ainsi son récent renouvellement avec un but.

Un objectif qui ne suffisait pas, car Rennes, qui méritait plus, n’arrêtait pas de pousser et ceux de Pochettino ils ont commencé à avoir le vertige. Le PSG n’est pas habitué à la situation de ne pas dépendre de soi et la pression a commencé à faire des ravages, en partie aussi à l’usure des Champions face à la Ville de Guardiola.

Il était parti en tête et le PSG ne pouvait pas intimider les locaux. Souffrant quand il a dû courir en arrière, Navas s’est une fois de plus imposé comme le sauveur en mettant de grandes mains. Mais quand tout dépend de votre dernier joueur, il y a des moments où une meilleure qualité ne suffit pas. Et après un coin, Guirassy s’est levé majestueusement pour diriger le ballon vers le fond des filets et soulever une égalité au tableau de bord qui en savait peu pour les locaux, ce qui a déséquilibré un PSG qui a terminé avec 10 pour l’expulsion de l’impuissance de Kimpembe et cela leur enlève 3 points à un leader, Lille, qui ne montre aucune intention d’abandonner la première position.

Rester deux jours, 6 points à gagner et une fin dans laquelle tout peut arriver. Ligue 1, red hot et avec le PSG décroché.