Résumé et buts du match Roma – Empoli (2-0) de la 7e journée

10/03/2021 à 20:28 CEST

X. Serrano

Lorenzo Pellegrini Il répond à toutes les exigences pour marquer une époque dans la ‘Loba’. Romain et romaniste dès le berceau, le jeune capitaine de 25 ans a renouvelé cette semaine avec les ‘giallorossi’ jusqu’en 2026. Contrat dont la clause de résiliation a disparu. Une démonstration d’engagement que le talentueux milieu de terrain a couronné ce dimanche d’un but dans la placide victoire du Rome sur le nouveau promu Empoli (2-0).

ROM

IEM

Rome

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (Ibañez, 90′), Viña (Calafiori, 84′) ; Veretout, Darboé (Cristante, 64′) ; Zaniolo (El Shaarawy, 84′), Pellegrini, Mkhitaryan (Zalewski, 90′) ; Abraham.

Empoli

Vicaire; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza ; Henderson (Stulac, 70′), Ricci, Zurkowski (Bajrami, 46′) ; Bandinelli (Haas, 46′) ; Di Francesco (Cutrone, 70′) et Pinamonti (Mancuso, 29′).

Buts

1-0 M. 42 Pellegrini. 2-0 M. 48 Mkhitaryan.

Arbitre

Giovanni Ayroldi. TA : Mancini (57′), Zaniolo (85′) / Ricci (46′), Haas (56′), Stojanovic (90′).

Incidents

Match joué au stade olympique de Rome correspondant à la 7e journée de Serie A 2021-2022.

Le retour de Pellegrini, absent en raison d’une suspension lors de la douloureuse défaite du week-end dernier contre la Lazio, a rendu la version la plus dévastatrice de l’attaque “giallorosso”. L’équipe de José Mourinho il a terminé le match avec deux buts juste avant et après la pause. Le 1-0 est venu dans une association rapide à quelques touches sur la voie du milieu. Mancini éviscéré le Empoli avec un passe-bas trouvé entre les lignes Mkhitaryan. Abraham balayé les centrales pour ouvrir la porte à Pellegrini, qui a reçu le service de l’Arménien et a franchi un droit au filet.

Une punition sûrement excessive pour un Empoli que jusqu’au moment où il avait concouru sans accorder de grandes occasions. Comme prévu, le Rome il avait porté le poids du jeu mais ne cherchait le but que dans des tentatives timides ou imprécises. De même, dans diverses phases d’absence de contrôle, le complexe toscan avait très peu besoin de se mettre en danger à proximité de Rui Patricio. Il manquait un croc.

Cependant, le petit déficit au tableau d’affichage a donné de l’espoir aux Empoli, qui a introduit un double changement au repos. Mais le plan a vite explosé. Abraham il a volé un ballon dans une zone de construction rivale, tenu entre deux marqueurs et a décoché un coup du bord qui s’est écrasé dans la barre transversale. Attentif, Mkhitaryan il a pêché le rejet pour allonger les distances.

A plus de 40 minutes de l’arrivée, le Empoli il se résigna à vaincre. Seule la faim des attaquants ‘giallorossi’ a encouragé un deuxième acte bureaucratique pour le Rome. Imprécis mais voulant aimer Zaniolo il a dévalé le bon profil. Bien que plus proche du marquage était Abraham. L’attaquant anglais a heurté Vicaire dans deux tirs aériens et dans le troisième, avec le gardien battu, un rival a décoché son tir au-dessus de la ligne de but. Il n’a pas été possible de prolonger l’avantage, mais l’équipe de Mourinho il a égalé une victoire balsamique avant la pause de l’équipe nationale.