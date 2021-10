Résumé et buts du match Roma – Naples (0-0) de la 9e journée

24/10/2021 à 20h22 CEST

X. Serrano

Les Naples a renoncé aux deux premiers points de la saison dans le Une série avant le Rome de José Mourinho, qui a été expulsé pour ses protestations constantes à huit minutes de la fin. Dans un match très équilibré et peu d’occasions, les Parténopéens ont connu les arrivées les plus nettes en deux tirs de Osimhen qui s’est écrasé sur le poste. Après le 0-0 final, l’équipe « azzurro » partageait la tête avec Milan.

ROM

SIESTE

Rome

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña ; Véretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (El Shaarawy, 66′) ; Abraham (Chomurodov, 87′).

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski (Elmas, 71′) ; Politano (Lozano, 71′), Osimhen et Insigne (Mertens, 81′).

Arbitre

Davide Massa. TA : Abraham (30′), Veretout (90′), Karsdorp (90′), Mancini (90′) / Mertens (90′).

Incidents

Match joué au stade olympique de Rome correspondant à la 9e journée de Serie A 2021-2022.

Les deux prétendants sont arrivés plongés dans une dynamique opposée. Les de Spalletti, les dirigeants de la Une série avec plein de points. Les de Mourinho, en manque de joie après la défaite humiliante d’une semaine contre Bodo Glimt 6-1. Un ridicule sur lequel l’entraîneur de Setúbal n’a pas fermé les yeux. Cinq des gros titres en Norvège (Mairie de Borja, Gonzalo Villar, Kumbulla, Reynolds et Diawara) a regardé le match depuis les tribunes, tandis que le banc était rempli de joueurs locaux. Cependant, les deux techniciens ont commencé avec leur onze de gala respectif.

Dans un premier acte de peu d’occasions, d’une égalité maximale, l’accent de la réunion s’est déplacé vers les différends individuels. Et aucun n’a été vécu avec l’intensité que le face à face entre Victor Osimhen et Gianluca mancini, appuyé par Ibanez dans l’axe de l’arrière. Participatif et mobile, le Nigérian s’est offert sans prix, souvent hors-jeu. Les centraux le sortaient du jeu à coups de poing. Le bélier s’est réchauffé et n’a presque pas été éjecté. Mancini il a lâché son coude dans un plâtre aérien et Osimhen, depuis le sol, il lâche un coup de pied qui manque la cible.

Une scène révélatrice pouvait alors être vue. KoulibalyAgissant en tant que «frère aîné», il a demandé à son partenaire le calme d’un geste détendu. Une tâche qu’ils rejoindront plus tard Spalletti ou Mertens. En matière de jeu, le Naples seulement testé Rui Patricio avant la pause dans un shot spongieux de Distingué. La Rome, plus réactif, a eu la plus nette chance de la première mi-temps dans un heads-up qui Abraham, dans sa tentative d’ajuster le tir au poteau, il a envoyé.

Il a appuyé sur le Naples au début de la seconde mi-temps. Il s’installe dans le champ rival, patient, à la recherche d’un trou dans le dos ‘giallorossa’. Fissure trouvée par Fabien Ruiz. En regardant la ligne, il a divulgué une passe magistrale pour que Politano assister Osimhen dans la bouche du but. Mais contraint par le harcèlement de ses marqueurs, le Nigérian a terminé contre le poteau. Ils s’écrasèrent aussi contre le bois Mancini et Ibanez dans son effort pour avorter le but. Prochain, Osimhen Il a retrouvé le bois après avoir dirigé un corner.

Le premier coup de Rome entre les trois costumes n’est arrivé qu’en 65′ dans une tentative naïve de Mkhitaryan. Pourtant, le coup a enhardi un Rome qu’il pourrait gagner dans un arreón éphémère. Pellegrini tiré près de l’équipe et Mancini, après une faute latérale, il s’est dirigé vers une épingle avec Ospina vendu. Sur la base d’interruptions, la fête s’est à nouveau enlisée. Malgré un but refusé par Osimhen hors-jeu, plus aucune occasion n’a été vue et Mourinho il a été expulsé pour ses protestations répétées. Spalletti il a également été expulsé après le coup de sifflet final pour avoir applaudi l’arbitre.