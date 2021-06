Résumé et buts du match Russie – Danemark (1-4) de la 3e journée

21/06/2021 à 23:16 CEST

X. Serrano

Personne n’a eu plus de difficultés, peu l’ont mérité plus que Danemark. La peinture scandinave, marquée par l’effondrement d’Eriksen, atteint le dernier jour vide. Même s’il méritait bien plus avant Belgique Oui Finlande. Mais à la date finale, enfin, l’équipe de Hjulmand a balayé un Russie aucune capacité de réaction. La raclée par 1-4, couplée à la victoire belge sur Finlande, classe ceux de Martin Braithwaite comme secondes de groupe. En huitièmes, ils seront mesurés à gallois de Gareth Bale.

RUS

VACARME

Russie

Safonov ; Mario Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov (Karavaev, 68′), Kuzyaev (Mukhin, 68′) ; Ozdoev (Sobolev, 62′), Zobnine; Miranchuk (Zhemaletdinov, 62′), Golovine; Dzyuba.

Danemark

Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard ; Wass (Stryger Larsen, 60′), Hojbjerg, Delaney (Jensen, 85′), Maehle ; Braithwaite (Cornelius, 85′), Poulsen (Dolberg, 60′) et Damsgaard (Norgaard, 72′).

Buts

0-1 M. 38 Damsgaard. 0-2 M. 59 Poulsen. 1-2 M. 69 Dzyuba (plume). 1-3 M. 80 Christensen. 1-4 M. 82 Maehle.

Arbitre

Clément Turpin (France). TA : Kudryashov (28′), Diveyev (75′) / Delaney (57′).

Avec la ferveur de Parken Comme carburant, Danemark sorti à mille tours. Plus intense, avec une Braithwaite livrée dans tous ses efforts, l’équipe scandinave a secoué son adversaire sans matérialiser aucune occasion. La première arrivée était pour Russie. Golovine a floppé la balle dans le cercle central, a mis le direct et s’est tenu devant Schmeichel. Le gardien de but du Leicester.

La peur a déstabilisé Danemark. La peur de s’intégrer est entrée en scène, un raccourci vers l’élimination. Il a gardé le contrôle du ballon, mais sans aucun risque. Oui Russie, bien planté dans le dos, a joué sur les nerfs de l’adversaire. Éclosion de secondes obscènes dans chaque interruption. le Parken il désespéra alors que le duel entrait dans un terrain marécageux pour les Scandinaves. Car à chaque transition, ceux de Cherchesov ils émettaient des signaux de danger.

Mais ils n’étaient ni Golovine ni Miranchukmais danois Hojbjerg qui a failli ouvrir le score. Le coup de canon du joueur Tottenham de l’avant, auquel je n’aurais jamais atteint Safonov, a brossé le poteau et rallumé le stade. Danemark Il s’avança et trouva bientôt la récompense de la plus belle manière possible. Peut-être la défense russe a-t-elle péché par inaction, laissant Damsgaard recevoir sur le devant et s’orienter avant d’exécuter. Mais le cliché du jeune talent de la Sampdoria, un saut puissant dans l’équipe, était incontestable.

Danemark Il était troisième, mais le résultat était insuffisant. Tant que le 0-0 entre Belgique Oui Finlande, il fallait plus de buts. Et ceux de Hjulmand ils les ont trouvés bientôt. Aidé Kouziaev, qui avec un service de suicide a planté Poulsen devant l’arc, avec Safonov vaincu. Encore troisième, ça valait la peine de surmonter Ukraine mais pas à Suisse. Plus de bois. Maehle, marteau sur la voie de gauche, testé Safonov Oui Dolberg gaspillé un cadeau de Braithwaite dans la bouche du but.

La poudre à canon qui manquait dans Copenhague venait de Saint-Pétersbourg. le Parken a explosé dans le but de Lukaku à Finlande, qui montait à la deuxième marche à Danemark. Mais beaucoup avaient le sourire figé. Pendant ce temps, les deux belges ont été examinés et annulés, Turpin sanctionné une peine très douteuse de Christensen sur Sobolev. Dzyuba n’a pas pardonné, mais la cruche d’eau froide serait insuffisante pour arrêter un Danemark déjà en fuite.

Belgique Il repart sur le sol russe, cette fois en toute légalité, et l’équipe scandinave exécute la poussée finale. Christensen a marqué 1-3 avec un obusier longue distance et MaehleAprès la énième course, il a clôturé la victoire. Catharsis dans le Parken c’était complet. Danemark seront mesurés en huitièmes de finale à gallois de Gareth Bale à Amsterdam.