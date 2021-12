Résumé et buts du match San Agustín Guadalix-Osasuna (0-4) Copa del Rey

02/12/2021 à 21h30 CET

.

Une seconde partie sobre a servi le Osasuna vaincre sa première coupe éliminatoire du parcours (0-4) face à un San Agustin del Guadalix qui s’est levé jusqu’à la pause.

AFFAISSEMENT

AOS

Saint Augustin Guadalix

Farru ; Luís León, Ruiz, Kani (Pinilla 76 ‘), lvarez; Ezequiel (Ogawa 62′), Galiana, Jesús Sánchez (Lalo 62′), Rubén Bas (Castillo 76′); Cano et Riki (Trous 62’).

Osasuna

Ramos; Areso, Aridane (Oier 78′), Ramalho, Juan Cruz (Côte 46′) ; Torres, Javi Martínez (Kike Barja 78′), Jaume Grau, Íñigo Pérez, Ontiveros (Chimy Ávila 74′); et Barbero (Kike García 74 ‘).

Buts

0-1 M.50 Barbero, 0-2 M.61Torres, 0-3 M.72 Ontiveros et 0-4 M.90 Chimy Ávila.

Arbitre

Jaime Latre. TA : Álvarez (28′).

Incidents

Match correspondant au premier tour de la Copa del Rey disputé au stade de football San Agustín del Guadalix devant quelque 4000 spectateurs.

Illusion et responsabilité ont été citées dans le même parti. Et les deux ont été remarqués au cours des quarante-cinq premières minutes, car à mesure que le premier vieillissait, le second commençait à peser plus.

Les Navarrais sont partis en voulant aller de l’avant pour gérer les temps du duel à leur convenance, mais l’hôte a résisté à l’assaut initial. Cela lui a donné confiance, à tel point qu’il a commencé à grandir jusqu’à ce qu’il contrôle le jeu.

Beaucoup avait à faire Joselu, un attaquant fougueux qui semblait déterminé à faire la une des journaux. Cauchemar constant pour la défense, il a d’abord averti d’un coup de pied dévié par Darius, puis d’un tir de l’intérieur de la surface qui revient pour donner du travail au gardien et juste avant la pause aboutissant sans succès à un heads-up.

Chaque approche était un chant de « oui, vous pouvez », mais aussi d’acheter des billets pour le 0-1, car contre l’équipe de Jagoba traîné c’était un poignard menaçant un rival brisé. De tout le front offensif Ontiveros C’était le plus incisif même si celui qui s’est approché du but avec plus de clarté était Coiffeur, finissant haut.

La pause a été bonne pour Osasuna, qui est sorti avec un rythme plus élevé. Et il ne lui a pas fallu grand-chose pour prendre de l’avance, après quelques essais, un tir au coin de la rue de Coiffeur a fini par embrasser les collants avec suspense après l’avoir touchée Farru.

Le tableau madrilène se remettait encore de son coup quand le second lui tomba dessus, l’œuvre de Robert tours quand un ballon mort se termine au deuxième poteau après l’avoir touché Javi Martinez. À partir de ce moment, les « rojillos » se sont concentrés sur le maintien de l’avantage.

Il était encore temps pour un but de Ontiveros, qui a surpris de loin avec une chaussure inaccessible pour mettre la cerise sur le gâteau, et pour une autre de Chimie Avvila à l’envers déjà dans les derniers instants.