Résumé et buts du match Sassuolo – Inter (1-2) de la 7e journée

02/10/2021 à 22:44 CEST

Les vieux buteurs ne perdent jamais leur poudre à canon. À Edin dzeko 20 secondes lui ont suffi pour, dans sa première intervention, faire le lien avec la tête et entamer la remontée contre le Sassuolo. Un exploit qui Inter complété peu de temps après par Lautaro sur un penalty forcé par le bosniaque (1-2). Ainsi, ceux de Simone Inzaghi ils ont tourné l’objectif initial de Berardi, également de onze mètres, et mis de côté leurs mésaventures européennes.

SAS

INT

Sassuolo

Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio ; Frattesi (Scamacca, 86′), Lopez; Berardi, Djuricic (Traoré, 75′), Boga ; Defrel (Raspadori, 64′).

Inter

Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dimarco, 57′); Dumfries (Darmian, 57′), Barella, Brozovic, Çalhanoglu (Vidal, 57′), Perisic ; Correa (Dzeko, 57′) et Lautaro Martínez (D’Ambrosio, 88′).

Buts

1-0 M. 22 Berardi (plume). 1-1 M. 58 Dzeko. 1-2 M. 78 Lautaro Martínez (stylo).

Arbitre

Luca Pairetto. TA : Müldür (64′), Consigli (76′), Raspadori (80′) / Perisic (67′), Barella (70′).

Incidents

Match joué au Mapei Stadium correspondant à la 7e journée de Serie A 2021-2022.

Le groupe « Nerazzurri » n’a pas pu imposer sa loi dans un premier acte sans propriétaire. Le départ ouvert a libéré un coup d’équipe. Après une triangulation au sommet de la zone, Barella il relâcha un coup de fouet qui frôla le bois pour la fortune de Consgili, qui était pétrifié. La réponse ‘neroverdi’ fut immédiate, une contre-attaque rapide qui força l’arrêt de Handanovic à distance de marche de Défrel.

Dans ceux-ci, la rencontre se déroulait lorsqu’un penalty dans la zone Inter a permis Berardi ouvrir la boîte. Requis par le tableau de bord, la boîte Inzaghi s’avança commandé par l’omniprésent Barella. Malgré son manque de fluidité, l’insistance pourrait bien conduire à un nul. Brozovic piqué une balle par l’avant pour l’incorporation de Dumfries que de la ligne du bas assisté périsique dans la bouche du but, mais l’arrière a évité le tir.

Ni le Sassuolo. Les urgences de la Inter lui a permis de voyager à grande vitesse, avec Vogue et Berardi déchaîné. Avant la pause, l’international italien a exigé Handanovic sur un coup de volée. Il pourrait s’agir de la dernière intervention du gardien, expulsé après une passe suicidaire de Skriniar. Il a dû sortir désespéré pour empêcher Défrel il partait seul vers le but et l’attaquant, trop pressé de forcer l’expulsion, tombait au sol au moindre contact. L’arbitre n’a pas mordu.

Le travail de Handanovic multiplié après le redémarrage. Les Sassuolo Il a appuyé sur le gaz et a trouvé une autoroute derrière lui. Dumfries. Le duo Boga-Rogerio a fait une pause, forçant le gardien à jusqu’à trois interventions très utiles. Marre de ce que je voyais Inzaghi introduit quatre changements dans un attaqué. Le jeu ne pouvait pas aller mieux. Lors de sa première intervention, le nouveau Dzeko dirigé vers le filet un centre précis de périsique.

Malgré le maintien du schéma, l’échange de puces s’est amélioré à Inter, plus énergique. Frappé par la cravate, le Sassuolo Il a été laissé à la merci de l’intensité des “Nerazzurri”, incapable de se connecter avec ses attaquants. Il mâcha les deux Inzaghi et a fini par arriver grâce à une passe à encadrer de Brozovic qui a planté Dzeko en vue de Consligli. Le gardien a écrasé le bélier et Lautaro transformé la peine maximale. Le 1-2 a fini par assommer la surface ‘neroverdi’, qui a concédé un troisième but refusé pour hors-jeu. Au final, un triomphe balsamique pour un Inter qui atténue leurs mésaventures européennes.