Résumé et buts du match Sassuolo – Naples (2-2) de la 15e journée

01/12/2021 à 23:42 CET

X. Serrano

La lutte pour le ‘Scudetto‘est dans un poing. Les Naples, chef de la Une série, semblait consolider la position en avançant devant le Sassuolo avec des buts de Fabien Ruiz et Mertens. Mais les « neroverdi », habitués à grandir contre les plus grands, se sont retrouvés à égalité dans la dernière ligne droite avec tant de Scamaca et Ferrari. Et la remontée n’a pas été consommée car l’arbitre a annulé en 94′ un but de Défrel pour une faute antérieure discutable. Les 2-2 la fin laisse le Milan à un point du premier carré et à Inter deux.

SAS

SIESTE

Sassuolo

Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (Kyriakopoulos, 61′) ; Frattesi (Harroui, 77′), Lopez ; Berardi, Raspadori (Defrel, 88′), Traoré (Henrique, 61′) ; Scamaca.

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Lobotka, Fabián Ruiz (Politano, 66′); Lozano (Demme, 73′), Zielinski, Insigne (Elmas, 46′) ; Mertens (Petagna, 66′).

Buts

0-1 M. 51 Fabian Ruiz. 0-2 M. 60 Mertens. 1-2 M. 72 Scamaca. 2-2 M. 90 Ferrari.

Arbitre

Ivano Pezzuto. TA : Rogerio (25′), Berardi (54′), Henrique (87′) / Politano (84′), Demme (89′).

Incidents

Match joué au Mapei Stadium correspondant à la 15e journée de Serie A 2021-2022.

Pour des raisons pratiques, l’équipe de Spalletti servi comme local. Le fait que l’équipe ‘neroverdi’ joue à une demi-heure de route de Sassuolo et est l’un des clubs les moins enracinés dans le Une série, a rejoint le débarquement des supporters napolitains. Seuls les chants des fans de partenopea ont été entendus, excités par l’hypothèse de gagner le ‘Scudetto’32 ans plus tard.

Encouragé par son peuple, le Naples Il est sorti pour dominer le match. Mais le Sassuolo, qui a battu Milan la veille, ne s’est pas laissé abattre. Le résultat fut un duel équilibré avec des alternatives, bien que sans risques évidents de danger. En partie à cause de l’état formidable de Kalidou koulibaly à l’arrière ‘azzurra’ et Gian Marco Ferrari pour la défense des « neroverdi ».

La pause a été atteinte d’un tir franc de chaque côté, tous deux après des actions isolées. Rui découvert l’arrière du Sassuolo avec un long laissez-passer pour la course Distingué, qui, forcé par son marqueur, a tenté un coup de pied qu’il a rejeté d’une gifle Consigli. Dans l’arc opposé, Ferrari Il a montré qu’il n’était pas un défenseur central à utiliser en abaissant un ballon tombé dans la surface après un corner et en finissant au demi-tour. Chômage Ospina.

Le passage dans les vestiaires a apporté la substitution inattendue de Distingué, ‘a priori’ sans problèmes physiques, pour Le plus. Si le slogan de Spalletti A l’entracte il devait sortir plus agressif dans la pression, ses élèves l’ont interprété à la perfection. Le 0-1 est venu après un vol de Mertens près de la zone rivale. Zielinski il a joué le premier pour Fabien Ruiz, qui depuis le croissant de la surface ajusta un tir croisé du pied gauche à la base du poteau.

Les Naples allait plus et le Sassuolo semblait n’avoir aucune réponse. Dans une association rapide sur l’aile droite, c’était 0-2. Zielinski assisté à nouveau, cette fois à un Mertens qui a endormi le cuir avec l’extérieur de la botte droite, l’a laissé rebondir et l’a décollé contre le filet. Il y a déjà quatre buts au cours des trois dernières journées pour le Belge, à la rescousse des « partenopei » juste au moment où ils avaient perdu sur blessure à Osimhen, son buteur jusque-là.

Mais le Sassuolo Il n’avait pas dit le dernier mot. ScamacaAvec une manœuvre fugace pour amortir le ballon avec sa poitrine et terminer par une volée, il a réduit l’écart à la 71e minute. Également appauvri par les changements de Fabien et Koulibaly en raison de problèmes physiques, le Naples il a coulé. Ainsi vint la cravate, dans une formidable tête de Ferrari au bloc. Et en plus, un vol de Berardi l’a fini Défrel avec un tir croisé au filet. Spallettiexpulsé pour ses protestations, il ne voyait pas comment le VAR ça lui a sauvé un point. Le but a été annulé faute de Berardi. Une décision qui vaut à elle seule le leadership.