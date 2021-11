Résumé et buts du match Séville-Alavés (2-2) de la 14e journée

20/11/2021

Le à 18:46 CET

Jonathan Moreno

Séville n’abandonne jamais. Pas quand ils peignent des massues et le premier slip de jarretière dans le Pizjuán. En plus, Rakitic a équilibré le 1-2 d’un Alavés pragmatique. Et le prix aurait pu être plus gros, mais Pacheco en a dit assez et a bloqué une tête de Munir sur la ligne. Un point gagné ou deux perdus. Cela dépend de la façon dont vous le regardez.

SEV

AILE

Séville

Lier; Montiel (Munir, 68′), Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Suso, 46′) (Papu Gómez, 68′); Jordán, Fernando, liver (Rakitic, 46 ‘); Ocampos, Rafa Mir, Idrissi (Acuña, 54’).

Alaves

Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pere Pons (De la Fuente, 86′), Loum (Pina, 59′), Moya; Édgar (Miazga, 73′), Joselu, Luis Rioja (Manu García, 86′).

Buts

0-1 M.5 Laguardia. 1-1 M.38 Ocampos. 1-2 M.45 + 7 Joselu (pti.). 2-2 M.92 Rakitique.

Arbitre

Muñiz Ruiz (galicien). TA : Ocampos (45’+), Mir (60′) / Loum (45′), Duarte (50′), Édgar (73′), Lejeune (89′).

Campagne

Sanchez Pizjuan. 25 208 spectateurs.

Il menaça le ciel et aussi le Glorieux, qui au premier changement s’avança. Laguardia a profité du laxisme de Montiel dans un corner et a violemment impacté le service précis de Toni Moya. Comme prévu, le bal venait de Nervion, bien que les habitants de Vitoria, armés dans leur champ et à coups de rafales, aient dérangé une paroisse qui époussetait les imperméables.

Le déluge fit son apparition et la force d’Alaves se dilua. La combinaison entre Óliver et Montiel sur la droite a permis à Ocampos, campé dans les onze mètres, d’accueillir l’intérieur de la botte droite et de battre Pacheco.

Séville pourrait aller de l’avant avec une tête de Rafa Mir refusée par le but de babazorro. Le cartagenero, qui avait raté un talon haut imaginatif quelques minutes auparavant, a nié le cartagenero par le bas. Les chats et les chiens ont plu, comme disent les Anglais, et juste avant l’entracte, polémique. Ocampos a dévié de la main une faute exécutée par Moya et Muñiz Ruiz, avec un coup du VAR et une visite au moniteur, autorisé Joselu, avec beaucoup de suspense, dépasse Bono des onze mètres.

Piscine Sánchez Pizjuán

La pluie a transformé la pelouse en champ de mines. Les flaques d’eau ont ralenti le mouvement de Séville et encouragé un Alavés qui a su condamner à deux arrivées depuis la deuxième ligne et au deuxième poteau d’Édgar Méndez. Le canari n’a pas inséré la dentelle et a désespéré. Les Andalous aussi les avaient clairs. Ocampos, Mir et Rakitic, frustrés par Pacheco, étaient autour de la cravate.

Dans le supplément figurait le prix de l’insistance locale. Les renards visqueux se léchèrent les lèvres en triomphe lorsque Rakitic sembla brouiller leurs sourires. Coup sec de l’intérieur de la zone. Inatteignable pour l’objectif d’Alava. Lopetegui a terminé « muscat » avec l’arbitre et a célébré à contrecœur un match nul inattendu.