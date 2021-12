Résumé et buts du match Séville-Villarreal (1-0) de la 16e journée.

12/04/2021

Le à 17:05 CET

Cristina Moreno

Villarreal ne relève pas la tête. L’ensemble des Unai émeri Il n’arrive toujours pas à trouver le chemin de la victoire en championnat et malgré un bon niveau de jeu, il a encore payé le manque de succès. Tout le contraire de Séville, qui a récupéré le pétrole d’une bonne première mi-temps avec un but de Ocampos de retrouver la victoire après sa chute la dernière journée au Bernabéu. Seulement cinq points sur 24 possibles pour les jaunes.

SEV

VIL

Séville

Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, 63′) ; Fernando, Joan Jordan; Ocampos (Munir, 79′), Rakitic (Delaney, 57′), ‘Papu’ Gómez (Oliver Torres, 79′); et Rafa Mir.

Villarréal

Rulli ; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, 72 ‘); Capoue, Parejo, Trigueros (Dia, 62′), Moi Gómez (Gérard Moreno, 46′) ; Yeremy Pino (Chukwueze, 72′) et Paco Alcácer (Alberto Moreno, 62’)

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid). TA : Rakitic (45 + 3′), Rafa Mir (57′) / Albiol (61′), Dia (92′)

Stade

Ramón Sánchez Pizjuán. 30 865 spectateurs.

Avec le match capital de la Ligue des champions à l’horizon mercredi et la nécessité de rejoindre la ligue, Villarreal a sauté sur l’herbe d’un Sánchez Pizjuán rempli à ras bord. Les locaux, avec plusieurs pertes importantes dans leurs rangs, ont choisi d’exercer leur domination dès le début, planant autour du but rival dès les premières minutes.

Quinze minutes il a fallu aux Hispaniques pour ouvrir le score. Villarreal a essayé de partir et Acuna a volé le ballon sur l’aile gauche et a aidé Ocampos qui a fini au fond du filet, sans Rulli pourrait vous faire l’éviter. Encore une fois, une erreur dans la note a pénalisé tous les Émeri.

Loin d’essayer d’endormir le jeu, il a continué à appuyer sur l’ensemble de Lopetegui, créant un danger sur les ailes et mettant le « sous-marin jaune » en danger. Il pourrait même arriver le deuxième après un tir de Rafa mir, uniquement sur le point de penalty, mais cette cible n’a pas atteint le tableau d’affichage en raison d’un précédent hors-jeu.

Jusqu’à présent, la production offensive dans cette première moitié. Séville, malgré sa domination, n’a pas trouvé de but et Villarreal a à peine approché les domaines de Lier.

Le film a changé dans la seconde moitié. L’entrée de Gérard Moreno Il a donné de l’air aux jaunes et en quelques minutes, ils ont généré quelques cas de danger clairs qui ont déclenché les alarmes dans les locaux. De quoi remettre la salopette et ralentir l’assaut. Ce qu’il n’a pas récupéré, c’est le terrain perdu et le jeu, contrairement à la première mi-temps, s’est déplacé vers la zone andalouse.

Les problèmes se sont multipliés pour Lopetegui qu’as-tu vu comment Acuna il posa sa main sur sa cuisse et demanda de la monnaie. Baisse importante pour un Séville qui joue ce mercredi contre Salzbourg ses options pour continuer en Ligue des champions.

Villarreal a continué à pousser, mettant de plus en plus de pression sur la surface de but. Lier. Posséder GérardUn très clair a échoué, quand il était plus difficile de l’envoyer que de le terminer. Il a également pris un coup contre le poteau.

Ce n’était pas suffisant. Les fans de Sánchez Pizjuán sont devenus fous et n’ont pas cessé d’encourager une seconde. Le sous-marin jaune est reparti à vide malgré les bonnes sensations sur l’herbe et a conservé les 16 points avec lesquels il est arrivé.