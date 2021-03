Résumé et buts du match Shakhtar-Roma (1-2) du match retour des huitièmes de finale.

18/03/2021 Activé à 22:54 CET

Cristina Moreno

Duel de procédure pour les Roms face au Shakhtar pour accéder aux quarts de finale de la Ligue Europa pour la première fois de leur histoire. Les de Fonseca ils ont remis la cravate sur les rails aux Jeux olympiques, et ont terminé en Ukraine grâce à un double de Borja Mayoral, qui présente une candidature à la propriété de l’ensemble romain. Baume européen pour les « giallorossi » après la défaite contre Parme le week-end dernier qui les a propulsés à la sixième place de la Serie A.

SHA ROM Shakhtar Donetsk Trubin, Dodó (Bolbat, 87 ‘), Vitao, Kryvtsov, Matviyenko; Alan Patrick (Konoplyanka, 60 ‘), Marcos António, Maycon; Teté (Marlos, 60 ‘), Júnior Moraes (Dentinho, 76’), Solomon (Sudakov, 77 ‘) Rome Pau López; Ibáñez, Cristante, Kumbula; Karsdorp (Bruno Peres, 59 ‘), Diawara (Pellegrini, 59’), Villar, Spinazzola (Calafiori, 59 ‘); Carles Pérez, Pedro (El Shaarawy, 75 ‘); Borja Mayoral Buts 0-1 M. 49 Borja Mayoral. 1-1 M. 59 Moraes. 1-2 M. 71 Borja Mayoral. Arbitre Mateu Lahoz (Espagne). TA: Antonio (38 ‘) / Ibáñez (25’) Stade Stade NSC Olimpiyskiy. Porte fermée.

Avec un résultat bien égalé au match aller, la Roma est arrivée en Ukraine prête à défendre sa place en quarts de finale de la Ligue Europa. Un match pour lequel Fonseca a aligné un triplé attaquant espagnol avec Carles Perez, Pierre Oui Borja Mayoral.

Malgré l’avantage, c’est l’équipe italienne qui a pris la tête dans les premiers stades du match, mais la réaction d’un Shakhtar poussé par le besoin a été immédiate. L’ensemble des Castro Il a lancé une petite tentative de réaction, mais la tentative a été plutôt courte. Un tir de l’extérieur de la zone de Patrick et un en-tête de Moraes qui valaient à peine la peine de déranger Pau Lopez.

Non plus Trubin il avait trop de travail dans ses domaines et avec le tableau de bord sans ouvrir la réunion, il s’est arrêté.

Au début de la seconde, le film a changé. Avec seulement quatre minutes jouées, une conduite de Karsdorp – en plus d’un peu de malchance pour la défense ukrainienne – il s’est retrouvé avec une passe au cœur de la zone qu’il n’a pas gâchée Borja Mayoral pour marquer son sixième but en Ligue Europa.

La Loba a pris vie et a failli Pierre le deuxième dans ses bottes mais celui qui est venu était le but du Shakhtar. Curieusement avec les mêmes protagonistes des deux actions dangereuses de la première partie. Centre dans le domaine de Patrick pour que Moraes Il se dirigera vers le fond du filet. Konoplyanka, qui vient d’entrer sur le terrain de jeu, l’a immédiatement essayé avec un coup de pied bas qui a effacé Pau Lopez.

Le double al Shahktar de Borja Mayoral | MEDIAPRO

Encore une fois, les Roms ont interrompu la réaction. Le trio espagnol s’est connecté. Passer entre les lignes de Pierre pour Carles Perez -très actif tout au long de la réunion-, et cela, dans le quartier, a rendu pour un Borja Mayoral qui entrait déjà avec le fusil de chasse chargé.

Malgré la cruche d’eau froide, les habitants ont continué à chercher le chemin qui leur donnait de l’espoir, mais ils ont croisé le gardien de Gérone, qui s’est montré pour éviter le but de Marlos. La touche finale pour une égalité qui permet à la Roma d’être dans le tirage au sort des quarts de finale.