Résumé et buts du match Shakhtar-Sheriff (1-1) de la 6e journée

12/07/2021

Le à 23:24 CET

Alberto Teruel

Tables aux Jeux Olympiques. Bien qu’il ait dominé le match du début à la fin, le Shakhtar n’a pas matérialisé ses chances et a concédé un but sur le dernier souffle. Ainsi, les Ukrainiens font leurs adieux à l’Europe sans pouvoir se racheter devant leurs supporters, puisqu’ils n’ont remporté aucune victoire durant toute la phase de groupes.

SHA

ELLE

Shakhtar Donetsk

Piatov (Shevchenko, 86′) ; Dodo, Krivtsov, Bondar, Korniienko (Ismaily, 67′) ; Antoine ; Marlos, Bondarenko (Barberan, 67′), Sudakov (Tete, 46′), Salomon ; Fernando (Mudryk, 46′).

Shérif Tiraspol

Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano ; Addo ; Thill ; Felipe, Kolovos (Nikolov, 46′), Yansane ; Traoré.

Buts

1-0 M. 42 Fernando; 2-0 M. 93 Nikolov.

Arbitre

Donatas Rumsas (Lituanie). TA : Fernando (10′), Mudryk (86′) / Addo (18′), Dulanto (83′).

Stade

Stade olympique de Kiev

L’ensemble des Roberto de Zerbi a sauté sur le terrain ouvertement et a dominé le jeu dès les premiers instants. Marlos et Dodo ils sont devenus deux poignards sur l’aile droite, et c’étaient les premières chances du match. Malgré l’indéniable domination des Ukrainiens, le shérif a su tirer le meilleur parti de toutes les actions qui s’offraient à lui, en particulier celles qui sont nées des bottes de Sébastien Thill.Ferdinand, avec un contrôle à hauteur de quelques, a laissé derrière lui la défense de l’équipe moldave et a publié l’électronique. Avant de se diriger vers le tunnel des vestiaires, Dodó a envoyé le ballon à la barre transversale. La première mi-temps avait une nette domination, et seul un virage drastique depuis le banc pourrait changer le cours du match.

Soit en raison de la non-pertinence de la partie, soit en raison d’un manque de confiance dans son, Vernydub a à peine bougé du banc en seconde période. Le Shakhtar a monopolisé le jeu jusqu’à ce qu’il entre dans une phase de léthargie profonde, mais a commencé à être imprécis dans les dernières minutes. Dès que vous entrez sur le terrain de jeu, Chevtchenko le ballon s’est échappé de ses gants, le laissant mort au cœur de la surface. Dans le dernier souffle du match, Nikolov a profité d’une imprécision de la défense pour égaliser et désactiver le but initial de Ferdinand.