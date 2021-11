Résumé et buts du match Sheriff – Inter (1-3) de la 4e journée de Ligue des Champions

11/03/2021

Le à 23:41 CET

X. Serrano

Les Inter résolu avec une nette victoire sa visite inconfortable à Tiraspol. Comme cela s’est déjà produit dans Italie, où l’équipe Lombard a gagné 3-1, l’équipe de Simone Inzaghi a dominé le match sans prendre de risques et a imposé sa supériorité en seconde période avec des buts de Brozovic, Skriniar et Alexis.

ELLE

INT

Shérif Tiraspol

Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano ; Thill, Addo (Radeljic, 62′) ; Traoré, Kolovos (Bruno, 73′), Castañeda; Jakhshibaev (Julien, 82′).

Inter

Handanovic ; Skriniar, De Vrij (Ranocchia, 85′), Bastoni; Darmian (Dumfries, 46′), Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco (Perisic, 64′) ; Dzeko (Correa, 82′) et Lautaro Martínez (Alexis Sánchez, 81′).

Buts

0-1 M. 54 Brozovic. 0-2 M. 66 Skriniar. 0-3 M. 83 Alexis Sánchez. 1-3 M. 92′ Traoré.

Arbitre

Félix Zwayer (Allemagne). TA : Addo (35′), Cristiano (51′), Kolovos (62′) / Darmian (43′), Skriniar (67′).

Incidents

Match joué au Sheriff Stadium correspondant à la 4e journée de la Ligue des Champions 2021-2022.

Ainsi, les « Nerazzurri » reprennent le contrôle de leur avenir en Europe, qui est venu peindre très noir après avoir marqué un point lors des deux premières journées. Les Italiens, deuxièmes avec un point de plus que le Sheriff, assureront le classement s’ils gagnent le lendemain à Shakhtar et ils visiteront le Bernabéu lors de la dernière date avec des options pour agresser la direction.

Douze minutes mortelles

Les Inter il a terminé le match en début de seconde mi-temps. Brozovic Il ouvrit la boîte d’une main droite plate et croisée, ajustée au poteau. Le « nerazzurri » a porté le coup final d’affilée suivi d’un corner. Athanasiadis arrêté un premier en-tête de Par Vrij et a repoussé du sol un deuxième coup de Skriniar. Mais vu l’inefficacité de l’arrière, il n’a rien pu faire pour empêcher le but du Slovène.

La deuxième cible mettait fin à toute tentative de rébellion. Les Shérif lui avait fait allusion d’une manière timide, dans un doux coup de pied arrêté par Handanovic et un tir dévié de Thill, toujours dangereux à longue distance. Mais avec le 0-2, le duel s’est terminé. Dans la dernière ligne droite, la nouvellement constituée Alexis pénalisé d’une erreur défensive pour marquer sur sa première intervention et Traoré Il a signé le 1-3 final alors que l’équipe italienne se dirigeait déjà vers le bus.

Cela coûte plus cher à Inter réfléchir sur l’herbe sa supériorité théorique. Une disparité qu’il n’a pas su traduire au tableau de bord. Au Shérif Il lui suffisait d’attendre dans son propre champ de manière ordonnée, en refusant les voies d’accès aux Lautaro et Dzeko mais sans sombrer, pour garder sa feuille blanche. Devant un mur, ceux de Inzaghi Ils ont mis la circulation sûre avant d’oser, ce qui a entraîné des possessions longues mais stériles.

Le « Nerazzurri » a modifié la monotonie générale avec un compte-gouttes. Ou à partir de coups de pied arrêtés, ou dans des plans de face. LautaroD’une frappe subtile et placée, il a heurté le poteau au bord de la pause. ET Dzeko, après un contrôle orienté exquis, s’est écrasé dans la sortie rapide de Athanasiadis. Mais comment Inzaghi avait prévu, le Shérif n’a pas pu déranger Handanovic. Et dans la deuxième partie, le Inter Il a imposé sa loi pour obtenir une victoire qui lui permette de reprendre le contrôle de son avenir en Europe.