Résumé et buts du match Solares-Espanyol (2-3) du premier tour de la Copa del Rey

01/12/2021 à 21:08 CET

Jonathan Moreno

Une averse tomba et Loren brisa les vitres de la Station. Le « Jaws » de Marbella a brisé son sort d’Espagnol et a été le principal artisan de la victoire contre les modestes Solares, une équipe du régional cantabrique. La Costa del Sol a marqué un triplé, le premier de sa carrière professionnelle, sous une couverture d’eau et se justifie avec ce qu’il fait le mieux. Dans un duel avec très peu d’histoire, à l’exception de la tachycardie finale, il convient de souligner l’engagement de Vicente Moreno, une fois de plus, envers la prolifique carrière Perica.

SOLEIL

ESP

Solaire

Lewis ; Vasco, Gelo, Raba (Madrazo, 68′), Pala (Rugama, 51′); Valdès, Bada (Quique, 62′) ; Viti, Pepo (Solá, 62′), Alex, lvaro (Carral, 51′).

Espagnol

Joan Garcia; Miguelón, Sergi Gómez (Keidi Bare, 46′), Calero, Dídac; Morlanes (Álvaro García, 46′), Fran Mérida; Wu Lei, Melendo (Svensson, 53′), Nico ; Loren Moron.

Buts

0-1 M.15 Loren. 0-2 M.23 Loren. 0-3 M.50 Loren (pti.). 1-3 M.75 Gel. 2-3 M.83 Carral.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (basque). TA : Viti, Pepo / Didac.

Campagne

La station. 1 900 spectateurs.

Gazon artificiel et eau en abondance, cocktail explosif. L’Espanyol est descendu dans la boue, ou plutôt dans la gomme, a mal configuré son jeu caractéristique face aux flaques de plus en plus nombreuses et a levé le ballon pour donner de la continuité. La pluie a légèrement équilibré les forces, jusqu’à ce que Morlanes sorte le périscope et brise les vitres de La Estación. Nico et Dídac Vilà avaient prévenu. Au quart d’heure, ils ont capté les plus grands talents au tableau d’affichage. Le Zaragoza ‘6’ a traversé en profondeur, Wu Lei a amorti et cédé pour que Loren, en position de « tueur », fera ses débuts sur son compte perica.

L’orchestre cantabrique dirigé par le professeur de musique Diego Santos sonnait trop énergique, avec quelques entrées intempestives qui ont indigné Sergi Gómez et Miguelón. L’Espanyol ne s’est pas désaccordé. Nico Melamed s’est écrasé au corps à corps contre le poteau et Loren, quelques instants plus tard, porterait le score à 0-2. Melendo l’a poussée par-dessus l’arrière-garde cantabrique et le Marbelli l’a endormie avec sa cuisse et a tiré le coup avec un soupir.

Ambiance locale

Avec l’égalité sous contrôle, l’équipe catalane n’a pas tardé à jeter l’égalité finale, du moins semblait-il. Le ‘Tiburon’ Morón provoqua une faute dans la surface et De Burgos Bengoetxea n’hésita pas. L’exbétique l’a plantée dans les onze mètres et, sans courir, a trompé le gardien de Trasmerano d’un coup puissant avec sa jambe droite.

Diego Santos a oxygéné son onze et les Cantabriques ont réagi. Bada, sur le chemin du retour, a forcé Joan García à intervenir pour la faire sortir. Incroyables réflexions de l’équipe de jeunes.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Solares a roulé la couverture sur sa tête et, dans les dernières minutes, a brûlé toutes les cartouches. Dans une action de balle arrêtée peignée par Carral, le 1-3 de Gelo arriverait. Et posséder Carral a réservé le meilleur de la soirée avec un impact sur un coup franc de la ligne des trois quarts qui a glissé à travers l’équipe d’un Joan García égaré.. Luis a empêché le 2-4 de Svensson à deux reprises. Souffrir avec une récompense.