Résumé et buts du match Strasbourg-PSG (1-4) de la 32e journée.

10/04/2021 à 19:13 CEST

.

Le Paris Saint Germain, qui a fait limoger Neymar, suspendu et a dû se passer de Keylor Navas à la mi-temps, a profité d’une victoire à Strasbourg (1-4), après son succès à Munich et trois jours avant de recevoir le Bayern, au retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

C’EST T

PSG

Strasbourg

Matz Sels; Guilbert, Koné, Mitrovic, Anthonu Caci (Carole, 82 ‘); Sissoko (Prcic, 59 ‘), Aholou; Bellegarde (Zoji, 81 ‘), Thomasson, Liénard (Chahiri, 59’); Diallo (Moise Sahi, 62 ‘)

PSG

Keylor Navas (Sergio Rico, 46 ​​’); Kehrer, Danilo, Kimpembe, Bakker; Leandro Paredes, Ander Herrera (Xavi Simons, 89 ‘); Sarabia, Rafinha, Mbappé (Nagera, 89 ‘); Moise Kean (Draxler, 75 ‘)

Buts

0-1 M. 16 Mbappé. 0-2 M. 27 Sarabia. 0-3 M. 45 Keane. 1-3 M. 63 Moise Sahi. 1-4 M. 79 Leandro Paredes.

Arbitre

Jérémie Pignard. TA: Kean (57 ‘).

Stade

Stade de la Meinau. Porte fermée.

L’équipe de Mauricio Pochettino, qui a dû remplacer son gardien partant Keylor Navas à la mi-temps, n’a pas été distrait de la victoire en Allemagne. Il a garé l’euphorie et prolongé le harcèlement de la direction de Ligue 1 tenue par Lille, dont ils sont séparés par trois points.

Le PSG a battu Strasbourg avec autorité. Emmené par Mbappé, le champion de France est sorti du Stade de la Meinau renforcé.

Pochettino n’a réservé qu’Ángel Di María, sur le banc, et Julian Draxler. Mais il avait Mbappé qui a ouvert le score à un quart d’heure après une passe de l’Argentin Leandro Paredes. Avant la pause, le PSG a laissé le crash condamné. À la 27e minute, l’Espagnol Pablo Sarabia a fait le deuxième et à la 45e minute, l’Italien Moise Kean a fait le troisième après avoir reçu un ballon de Mbappé.

L’accident a ralenti par la suite. En seconde période, avec Sergio Rico dans le but du visiteur, Strasbourg a comblé l’écart avec le but de Dion Sahi mais l’équipe parisienne a récupéré ses revenus avec le but de Paredes en 79.

À la pause, Keylor Navas a été remplacé par Sergio Rico Navas. Rafinha, qui partait dès le départ, a été échangé contre Idrissa Gana Gueye à la 74e minute et une minute plus tard, Julian Draxler a pris la place de Moise Kean. Les jeunes Xavi Simons et Kenny Nagera ont sauté sur le terrain en 89 pour Ander Herrera et Mbappe.