Résumé et buts du match Tenerife-Gérone (2-1) de la 15e journée

08/11/2021 à 23:04 CET

Jordi Roura

Un but d’Enric Gallego à 10 minutes de la fin a renversé un bon Gérone ce soir à Tenerife, qui malgré un déplacement avec seulement 13 joueurs de l’équipe première, méritait au moins un point. Encore une fois, les erreurs de défense ont fait des ravages sur Míchel.

DIX

RIF

Ténérife

Juan Soriano, Mellot, Carlos Ruiz, Spcic, Alex Muñoz, Rubén Díez (Mollejo, 53′), Corredera, Aitor Sanz (Larrea, 46′), Sashoua (Bermejo, 53′), Elady (Sergio González, 89′) et Enric Gallego.

Gérone

Juan Carlos, Calavera (Dwada, 84′), Bernardo (Gabri, 84′), Santi Bueno, Juanpe, Valery, Kébé, Aleix García, Baena, Jairo (Juncà, 76′) et Bustos (Pablo Moreno, 70′).

Buts

1-0 M.14 Mellot. 1-1 M.46 Baena. 2-1 Gallego M.80.

Arbitre

Sagués Oscoz (basque). TA : Aitor Sanz, Sergio González, Larrea (2A, 87′) / Santi Bueno et Bernardo).

Campagne

Heliodoro Rodriguez Lopez. 10.121 spectateurs.

Gérone n’a pas été mal en première mi-temps, même si, comme cela a été trop habituel, il a fini par être pénalisé par une seule erreur en défense. Mellot a attrapé un mauvais rejet de Juanpe à l’extérieur de la surface après un bon jeu en attaque de Tenerife, contrôlé et tiré pour mettre le 1-0 au tableau d’affichage au quart d’heure. La réponse de Gérone n’a pas tardé. Bustos a raté de peu un centre sur l’aile droite et peu de temps après les visiteurs ont réclamé une pénalité claire aux mains de Sipcic que ni l’arbitre ni le VAR ne voulaient voir.

Gérone méritait plus et au début de la seconde mi-temps, il a eu ce qu’il méritait. Baena a inventé un mouvement personnel, a placé le ballon et l’a envoyé à l’équipe depuis l’extérieur de la surface. Grand but, dessinez et recommencez. Lui-même, peu de temps après, a réessayé, trouvant la réponse de Juan Soriano. Gérone avait le jeu en main, mais qui a trouvé la victoire était Tenerife dix minutes de la fin quand Enric Gallego a vaincu Juan Carlos d’un tir précis contre le marquage tiède de Bernardo.