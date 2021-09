Résumé et buts du match Tottenham-Chelsea (0-3) de la 5e journée.

19/09/2021

Le à 20h00 CEST

Adrià Corominas

Chelsea de Tuchel va comme un coup prêt à reconquérir une Premier League qui lui a échappé pendant 5 saisons. Avec buts de Thiago Silva et Kanté, le champion d’Europe a pris d’assaut le Tottenham Hotspur Stadium et a pris les devants après avoir résisté à l’assaut local au cours de la première mi-temps et assiégé le but de pleure dans la seconde.

TOT

CHE

Tottenham

Lloris ; Reguilón, Dier, Romero (Davinson S., 83′), Emerson; Dele Alli, Hojbjerg, NDombélé (Skipp, 62′) ; Ce sont, Lo Celso (Bryan Gil, 62′), Harry Kane.

Chelsea

Képa ; Rüdiger, Thiago Silva, Christensen ; Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho, Azpilicueta ; Havertz (Werner, 70′), Mont (Kanté, 45′) ; Lukaku.

Buts

0-1 M. 49, Thiago Silva ; 0-2 M. 57, Kanté ; 0-3 M.92, Rüdiger.

Et c’est que la première partie a été « éperonnée » de haut en bas, avec des premières minutes très intenses où ils ont torpillé la ligne médiane de Jorginho et Kovacic, la salle des machines Tuchel, avec une pression infernale.

Jouer en quelques touches et améliorer l’image des derniers matchs, Les hommes de Nuno ont géré le duel, mais n’ont pas réussi à percer le but de Kepa.

Mais Chelsea est resté très solide derrière et a laissé un avis que, avec quelques passes, il était également capable de se tenir dans la zone de pleure.

Des avis qui sont devenus des menaces dès le début de la seconde mi-temps, ce qui était une toute autre histoire.

Le début intense de Tottenham dans le premier a été reproduit par Chelsea dans le second effacer les « éperons » de la carte.Tuchel a déplacé le banc, a donné l’entrée à Kanté, après avoir surmonté les problèmes physiques qui traînaient, et a commencé à trouver des fissures dans le contour d’un Nuno qui a vu de visu l’inconfort de jouer contre le champion d’Europe.

Et c’est que les ‘bleus’, quand ils ont l’occasion de mordre, ont encore montré qu’ils ne pardonnent pas.

5 minutes après la reprise, après un corner tiré par Marcos Alonso, Thiago Silva a réalisé une belle performance individuelle avec une tête qui a brisé le tableau des scores et avancé aux visiteurs.

Sur le point d’avoir 37 ans, le Brésilien a été impérial en défense, favorisé par la défense à trois qui masque les carences implicites avec l’âge, et a été décisif en attaque.

Avec ce but, Tottenham s’est effondré, incapable de comprendre comment ils pouvaient être en retard au tableau d’affichage après avoir enfermé les « bleus » dans leur zone pendant les 45 premières minutes.

Et au milieu de cette confusion Kanté a semblé creuser les différences en collaboration avec Dier, qui a dévié une frappe de loin qui a dupé le gardien champion du monde.

A partir de là, le jeu était une chimère pour les locaux, qui se sont débarrassés d’une plus grande victoire grâce au mauvais but de Werner et les magnifiques interventions d’un Hugo lloris que rien ne pouvait être fait pour empêcher Rudiger, en plus, il a donné la touche finale à son équipe avec le troisième et dernier après une passe décisive précisément de Werner.

Une victoire dans le derby londonien et trois points de plus pour un Chelsea qui obtient absolument tout et qui présente une sérieuse offre pour remporter à nouveau le championnat de régularité en Angleterre.