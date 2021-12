Résumé et buts du match Tottenham – Liverpool (2-2) de la 18e journée

19/12/2021 à 19:49 CET

X. Serrano

le Tottenham et le Liverpool a signé un match nul ce dimanche à Londres dans un match rapide et fou (2-2). La pause a été atteinte avec un match nul 1-1 après Iota sera égal au point de départ de Kane. Robertson Il s’est qualifié pour les ‘rouges’ en 70′, mais le tirage immédiat de Ils sont et l’expulsion du côté écossais par rouge direct a forcé le Jürgen Klopp souffrir dans la dernière ligne droite. Un spectacle joyeux pour le spectateur neutre.

TOT

LIV

Tottenham

Lloris; Sanchez, Dier, Davies ; Emerson Royal, Ndombélé (Skipp, 64′), Winks, Sessegnon (Reguilón, 86′) ; Alli (Lucas Moura, 81′), fils; et Kane.

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson ; Morton (Firmino, 60′), Keita, Milner ; Salah, Jota (Gomez, 90+2′) et Mané (Tsimikas, 81′).

Buts

1-0 M.13 Kane. 1-1 M. 35 Jota. 1-2 M. 70 Robertson. 2-2 M. 74 Fils.

Arbitres

Paul Tierney. TA : Kane (20′), Emerson (28′), Winks (47′), Davies (58′) / Morton (23′), Keita (84′), Konaté (85′) et Tsimikas (90 + 5′ ). TR : Robertson (77′).

Incidents

Match joué au Tottenham Hotspur Stadium correspondant à la 18e journée de Premier League 2021-2022.

Malgré les absences dues au coronavirus, le Liverpool bondit dans la nuit londonienne comme un rouleau compresseur. Robertson dirigé près du poste un centre de Alexandre-Arnold, qui a ensuite testé les réflexes de Hugo lloris avec une gifle de devant. A l’archer gaulois, qui a réussi à rattraper une nouvelle tentative de Milner depuis le balcon du quartier, le travail s’accumulait.

Cependant, le Tottenham il a réussi à devancer le premier changement dans une action de contre-attaque rapide. Ndombélé a sorti l’équerre et le biseau pour dessiner la passe parfaite pour la course de Harry Kane, qui a croisé le ballon hors de portée de Alisson.

Chaque longue balle derrière le dos « rouge » s’est traduite par des occasions claires de danger, désespéré le Liverpool pour les courses cinglantes de Kane Oui Ils sont. Avec tout pour marquer, le Sud-Coréen n’a pas réussi à boucler une passe décisive de son partenaire préféré entre les trois bâtons. Mais il a été immédiatement racheté avec une passe de génie pour Delé là, dont le tir a été détourné en corner par Alisson avec le bout des doigts.

Encore une fois, quand une équipe était à son meilleur, le but de son adversaire arrivait. Dans une action née sur l’aile gauche de l’attaque « rouge », la plus productive grâce au duo Crinière–Robertson Devant un Emerson Royal débordé, Diogo Jota Il a placé les tables sur le tableau de bord avec un magnifique en-tête. le Liverpool Il a de nouveau appuyé sur le gaz jusqu’à ce qu’il se repose, mais pleure lui a refusé le but en décochant un tir à bout portant de Alexandre-Arnold Oui Crinière Il a heurté la barre transversale dans un centre empoisonné.

Aussi le deuxième acte était plein d’émotions fortes, un donnant-donnant à mille tours. Au Tottenham il manquait de hit dans la section initiale. Dier planté dans la zone un Donner Là avec un forfait kilométrique, mais le forfait « 20 » pour Kane c’était court et Alisson Il s’est jeté aux pieds de l’attaquant pour éviter le but. Un butin qui s’est encore une fois échappé Kane lors d’un coup de pied de coin, sans marque, au-dessus du but. Antoine Conté il mit ses mains sur son visage, il ne pouvait pas le croire.

Ambitieux, Klopp présenté à Firmino comme quart avant au lieu de Morton, jeune et courageux milieu de terrain. Conté, plus conservateur, réservé le créatif Ndombélé entrer dans le laborieux Clin d’oeil. Les « rouges » sortent vainqueurs de l’échange de coups. Après une bonne main de pleure pour éviter la vente aux enchères de Crinière, Alexandre-Arnold sauvé le rejet de sorte que Robertson Il s’est dirigé vers le but en position ‘9’.

Avec 20 minutes de l’arrivée, le Liverpool Il avait tout en sa faveur pour gagner, mais non seulement il était incapable de gérer son avantage mais il pouvait parfaitement finir par perdre. Ils sont à égalité sur un but vide quatre minutes plus tard en profitant d’une bévue de Alisson en essayant de couper une passe en profondeur et dans le 77′ Robertson vu le rouge direct pour un coup de pied aussi fort qu’inutile sur Emerson dans une action dans le no man’s land.

Avec un de moins, l’équipe de Jürgen Klopp souffert pour nouer la cravate. Dans le temps additionnel, Alisson a dû intervenir pour priver Ils sont des deux du triomphe. Au final, distribution de points bien méritée dans un match hilarant pour le spectateur neutre mais qui laisse Liverpool à trois points des leaders de la Première ligue, la Manchester City.