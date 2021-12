Résumé et buts du match Tottenham-Norwich (3-0) de la 15e journée

12/05/2021 à 17:03 CET

Fans d’Isaac

Tottenham a dominé au cours de la première mi-temps, bien que tout aurait pu changer dans la deuxième minute du match, quand Pukki a pardonné à Lloris. Le gardien français est devenu un géant détruire la première et la meilleure chance des « canaris » dans la rencontre.

TOT

NI

Tottenham

Lloris; Sánchez, Dier, Davies, Tanganga (Doherty, 62′), Skipp, Hojberg, Reguilón (Sessegnon, 22′), Lucas Moura (Bergwijn, 80′), Son, Kane.

Norwich

Krul; Aarons, Omobamidele, Hanley, Gibson, Williams, Lees Melou (Dowell, 72′), Gilmour (Sorensen, 82′), McLean, Idah (Sargent, 69′), Pukki.

Buts

1-0, M. 10, Lucas Moura. 2-0, M. 67, Davinson Sánchez. 3-0, M. 77, Heung-Min Son.

Arbitre

Jarred Gillett (Australien). TA : Pukki (14′), Reguilón (16′), Gilmour (34′).

Stade

Stade Tottenham Hotspur. 62 000 ESP.

L’avertissement a servi à ce que les « éperons » se réveillent et entrent dans la réunion. Skipp a riposté avec un tir dans les mains de Krul, et avant dix Lucas Moura a ouvert le score. Le Brésilien a tracé un mur précis avec Son, après une première belle passe, et a lancé un coup du lapin qui a glissé à travers l’équipe.

Les deux ont abaissé les révolutions de la réunion et surtout celles de Conte, qui ils ont cessé d’assiéger le but visiteur. Ce n’est qu’une demi-heure que Tottenham a remis le pied sur l’accélérateur, en commençant par un tir de Son que Kane a dévié, dans une position imbattable.

Avant la pause, Davies d’un tir raté de peu, et Kane avec une vaseline qui a frôlé le poteau, ils ont caressé le second, mais ils se sont retrouvés sans prix.

En seconde période, l’histoire s’est répétée. Norwich a pardonné au premier, avec un tir de Pukki qu’Idah n’a pas pu diriger entre des bâtons. Les «canaris» ont pardonné et Tottenham n’a pas fait. Davinson Sánchez a profité d’un rejet sur corner pour doubler la différence.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le parti a été pratiquement condamné à le but de la centrale colombienne, mais les « éperons » n’ont pas cessé leurs efforts pour plaire aux fans. Une grande action combinatoire a été reprise par Son à l’intérieur de la zone pour marquer le troisième avec un coup croisé.

Dans la dernière étape, les visiteurs ont pu marquer celui d’honneur avec un coup de feu de McLean qu’il a tiré sur sa propre jambe, tandis que les habitants ont pardonné à la pièce avec un coup dur de Doherty.