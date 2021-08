Résumé et buts du match Tottenham-Watford (1-0) de la 3e journée.

in

29/08/2021 à 17h23 CEST

Adrià Corominas

Tottenham atteint la pause pour des sélections telles que leader solo de la Premier League anglais après avoir été la seule équipe avec plein de victoires dans les trois premiers jours. Le dernier, contre un combattant Watford emmené par Xisco Muñoz et Damià Abella, qui a tenu bon jusqu’au bout, mais a succombé à un centre empoisonné de Son qui a défini le match (1-0).

TOT

WAT

Tottenham

Lloris ; Reguilón, Dier, D. Sánchez, Tanganga ; Skipp, Hojbjerg; Bergwijn (Lucas Moura, 68′), Dele Alli, Fils (Bryan Gil, 88′) ; Kane.

Watford

Bachmann ; Masina, Sierralta, Ekong, Cathcart (Ngakia, 51′) ; Etebo ; Dennis, Kucka, Sissoko (Cleverley, 71′), Sarr ; Roi (Hernández, 65 ‘).

Incidents

TA : Etebo (29′), Kane (45′), Sissoko (54′), Dele Alli (61′), Skipp (85′) et Dennis (94′).

Abonné à 1-0

Trois jours, trois victoires et trois résultats identiques. Souffrant, sans condamnation, gagnant par le minimum, mais gagnant au bout du compte et ajoutant une autre victoire qui leur permet de dormir un jour de plus en haut du tableau.

Contre Watford, encore Ils sont, comme lors des débuts en championnat contre City, il était chargé de donner les trois points aux éperons avec un centre de coup franc à l’aile gauche au bord de la pause qui l’empoisonnait et a fini par se faufiler au fond des filets sans quiconque le touche.

Bachmann Il hésitait, il pensait que sa défense allait dégager, et ni l’un ni l’autre n’ont fini par s’interposer entre le ballon et le filet, permettant ainsi au coup franc tiré par le Coréen d’être décisif pour le projet de Nuno Espírito Santo a commencé comme l’éclair.

Il en va de même du système défensif dont l’entraîneur portugais équipe l’équipe, puisque, tAprès trois journées, toujours aucun ballon n’a dépassé le but défendu par Lloris.

Et ce n’est pas parce que ceux de Xisco ils n’essaieront pas. Ses élèves ont montré des arguments pour compliquer le but du Français, mais malgré leurs efforts, ils ont mis le champion du monde de but en difficulté.

Un autre des grands architectes de ce départ est Sauter qui, petit à petit et sans faire de bruit, devient propriétaire de la salle des machines des « éperons », capitalisant sur la possession et fournissant des balles à Kane.

UNE Kane qui n’a pas profité du pas en avant aux désespérés de Watford pour décrocher son premier but de cette saison en Premier.

Et c’est que dans le dernier quart d’heure, Xisco il a déplacé le banc et a essayé d’avancer des lignes pour essayer de précipiter ses chances d’obtenir quelque chose de positif du stade Tottenham Hotspur, mais le tir s’est retourné contre lui.

Kane, réconcilié avec son hobby, c’était au final qui avait le plus clair, en le faisant paraître et de quelle manière Bachmann, qui s’est remis du but de Son avec deux arrêts magistraux.

A deux minutes de la fin, pour faire l’ovation qu’il méritait Ils sont, Nuno a fait ses débuts avec Bryan Gil en compétition de championnat, recevant également une chaleureuse ovation de ses nouveaux fans, heureux de la performance de son équipe, qui rêve à nouveau grand.