Résumé et buts du match Udinese – Milan (1-1) de la 17e journée

11/12/2021 à 22:51 CET

X. Serrano

Zlatan Ibrahimovic est venu à la rescousse de Milan. Après avoir été éliminée d’Europe, l’équipe ‘rossonero’ était sur le point de tomber dans le champ de Udinese, qui a rapidement pris l’avantage avec un but contre Être à et il se défendit avec solvabilité contre l’inefficacité de l’attaque lombarde. Mais dans le temps additionnel, dans un centre désespéré, le Suédois a sorti un coup de ciseaux de son chapeau pour égaliser le concours (1-1). Pesé sur le chef de la Une série le bas des jambes de force comme Rébic, Léao, Kjaer, Giroud Oui Calabre.

UDI

MILLE

Udinese

Silvestri ; Becao, Nuytinck, Nehuén Pérez ; Soppy, Arslan (Jajalo, 70′), Walace, Molina, Udogie (Zeegelaar, 61′), Beto et Deulofeu (Success, 70′).

Milan

Maignan ; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández ; Bakayoko (Bakayoko, 46′), Bennacer (Tonali, 46′) ; Saelemaekers (Castillejo, 69′), Brahim Díaz (Maldini, 81′), Krunic (Junior Messias, 46′); Ibrahimovic.

Buts

1-0 M. 17 Béto. 1-1 M. 90 + 2 Ibrahimovic.

Arbitre

Francesco Fourneau. TA : Nehuén Pérez (24′), Deulofeu (56′), Zeegelaar (89′).TR : Succès (90 + 5′).

Incidents

Match joué à la Dacia Arena correspondant à la 17e journée de Serie A 2021-2022.

Malgré une première période de dominance relative des « rossoneros », les Udinese a clairement dominé la première mi-temps. Sur les débuts de l’entraîneur par intérim Gabriele Cioffi, le ‘Friulani’ est sorti avec la meilleure leçon apprise. Le plan était d’empêcher les balles d’atteindre Ibrahimovic et sortie rapide en transition après le vol. Ainsi est venu le 1-0. Arslan anticipé Bakayoko au centre du terrain et a fréquenté l’espace pour la course de Être à, qui a marqué sur un but vide après que son premier tir ait été rejeté pour Maignan.

le Milan Il n’a montré aucun signe de vie après le but. L’équipe était trop tendue, molle dans les duels, et le Udinese il pouvait courir à volonté. L’ex-barceloniste Gérard Duelofeu Il a brillé sur une scène avec tant d’espaces, où il a pu montrer sa conduite rapide en partant de l’aile gauche. Il a été le joueur le plus déstabilisant de la première mi-temps. Cependant, le Udinese n’a pas précisé ses approches dangereuses dans les enchères.

Ce n’est qu’à la 40e minute que le Milan il s’est réveillé et s’apprêtait à égaliser la rencontre en deux étincelles. À la première triangulation près de la zone, Ibrahimovic cédé le premier à Brahim Diaz, qui a tiré avec son pied gauche près du bâton. Deuxieme acte, L’O Hernandez il a marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu incontestable.

Il n’aimait pas le jeu Pioli, qui à la mi-temps a modifié le double pivot avec l’entrée de Tonali Oui Kessie, et introduit Junior Messie pour l’inédit Krunic. Le déséquilibre du Brésilien sur l’aile droite a généré deux occasions rapides, qui ni Ibrahimovic non plus Brahim ils ont réussi à mener entre les trois costumes. Mais le Udinese ajusté la défense et la poussée ‘rossonero’ a diminué. L’implication ultérieure de Castillejo Oui Maldini c’était sans conséquence.

le Udinese, bloc de granit et de solidarité, pourrait condamner à une contre-attaque isolée mais Être à franchi son enchère en excès. Cependant, le but tomberait du côté lombard dans une action isolée, un centre pleuvait dans la zone que la défense n’a pas su dégager et que Zlatan il a frappé avec une finition acrobatique de ciseaux. Il a sauvé un point sur Milan, tout en laissant une très mauvaise image.