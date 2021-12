Résumé et buts du match Utrillas Valence (0-3) Copa del Rey

02/12/2021 à 21:50 CET

Valence a terminé ce jeudi avec le rêve qu’Utrillas avait vécu depuis que le tirage au sort du premier tour de la Copa del Rey était connu et a fait la différence entre une équipe de LaLiga Santander et une équipe de catégorie régionale (0-3).

L’équipe de la petite ville de Teruel, à qui la loterie hype fédérative récompensée par l’un des jackpots, est revenu à la dure réalité.

Les habitants de cette petite ville de 3 000 habitants étaient clairs que tomber était la chose logique à faire, même si l’illusion n’a pas de frontières et que rêver ne coûte pas d’argent, c’est pourquoi ils ont apprécié tout le match en encourageant leur équipe, qui a fait la coupe malgré la grande différence entre une équipe professionnelle et une équipe amateur, et ils ont vécu un événement dont ils ne savent pas s’il se reproduira.

Valence ne voulait pas être représenté dans une confrontation dans laquelle il avait l’obligation de gagner et était une équipe supérieure dès le début afin de ne pas laisser de place à la moindre surprise.

Comme prévu, l’équipe levantine a pris le contrôle du ballon dès le coup d’envoi et au cours des 25 premières minutes, elle a déplacé le ballon mais sans trouver de lacunes dans le positionnement de son rival, qui n’a pas trop souffert en défense bien que Il n’a pas non plus pu atteindre le but de Jaume Doménech depuis quand il a récupéré le ballon, il a essayé d’aller vite au comptoir et s’est précipité en perdant le ballon.

Valence n’était pas pressé et Utrillas faisait bien que rien ne se passe sur le terrain, leur gardien n’étant qu’un autre spectateur.

Cependant, L’équipe de Pepe Bordalás a trouvé l’écart à la 28e minute dans un jeu de la droite de Yunus Musah avec un centre bas au cœur de la surface que Marcos André a terminé au filet.

Avec le score favorable, Valence a continué à maintenir la possession comme moyen de défendre et d’user le rival, qui a eu l’opportunité d’égaliser trois minutes après le but du Levantin dans un corner que Daniel Martínez « Paki » a lancé pour un but olympique et a laissé de côté étroitement.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

L’ensemble étranger a écopé d’une pénalité six minutes après son retour de la mi-temps par une main de la centrale Diaffara Bah. Lancé par Denis Cheryshev, il a été repoussé par le gardien d’Utrillas mais le rebond a été capté par un Yunus Musah attentif pour marquer le deuxième.

Avec le parti clairement décidé, l’équipe qui a poursuivi son plan en essayant de s’user le moins possible Et pour que son adversaire le fasse, au fur et à mesure que le chronomètre avançait, il a accusé la fatigue et a été sauvé d’une plus grande différence par un Marco Lainez inspiré avec plusieurs arrêts valables.

Koba Lein a mis fin aux quelques illusions locales en 70′ avec un superbe lancer d’un coup franc direct que le gardien d’Utrillense n’a pas pu atteindre et qui a fermé le compte de but du visiteur.