Résumé et buts du match Valence-Atlético (3-3) de la 13e journée

11/07/2021

Le à 19:18 CET

Jonathan Moreno

Voir, c’est croire. Si samedi c’est Barcelone qui a perdu un 0-3 favorable à Balaídos, l’Atlético n’a pas voulu l’être et a donné un 1-3 dans l’addition lors de sa visite à Valence. Hugo Duro, la dernière balle dans la chambre de José Bordalás, a accéléré le jeu avec deux buts finaux qui ont changé l’humeur du cyclothymique Mestalla. Le champion n’a pas su défendre un duel qu’il avait en poche et dans lequel Griezmann a récupéré sa version passée.

VAL

AU M

Valence

Cillessen ; Foulquier, Diakhaby, Guillamón, Alderete (Vallejo, 86′), Gayà ; Soler (Koba, 86′), Racic (Musah, 65′), Wass (Marcos André, 65′) ; Costa (Duro, 86′), Guedes.

Athlète de Madrid

Oblak ; Trippier (Vrsaljko, 8′), Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco ; De Paul (Herrera, 87′), Koke ; Correa (Kondogbia, 73′), Suárez (Joao Félix, 87′), Griezmann.

Buts

0-1 M.35 Luis Suarez. 1-1 M.50 Savic (pp). 1-2 M.58 Griezmann. 1-3 M.62 Vrsaljko. 2-3 M.92 Dur. 3-3 M.96 dur.

Arbitre

Soto Grado (Riojan). TA : Guillamón (76′), Musah (94′) / Carrasco (90′), Griezmann (94′).

Campagne

Mestalla. 37 472 spectateurs.

Bordalás contre Simeone a peint un sandwich de noix pour le spectateur neutre. Deux techniciens corsets serrés et petits amoureux de l’imagination. Pendant une demi-heure, le duel fut une courte surveillance et des bâillements dans un Mestalla étrangement apprivoisé. La tension dans la paroisse n’est pas venue même avec le 0-1. Luis Suárez a contrôlé un service profond de Correa en autopase, montra à Diakhaby ses fesses et croisa du pied gauche devant Cillessen. Au bâton et au filet.

La fanfare a réagi avec les accords de « pour eux ». Pas Valence. Fragile en défense et absent au-delà du centre du terrain. Les sifflets sonnaient timidement à Mestalla.

Savic ne voulait pas

La boîte ‘taronja’ a mis le museau avec un but chanceux. Guedes a attaqué la faiblesse et a tiré un coup central qui, après avoir été dévié par Oblak, Savic l’a transformé en égaliseur. Atleti a avalé de la salive et Griezmann portait un galones. Le Français a récupéré dans la ligne de démarcation, s’est concentré sur le but et a lâché un pied gauche à l’équipe. Le « Petit Prince » d’antan.

Valence s’est effondré et VAR l’a poussé. Soto Grado a accordé à Vrsaljko le troisième après l’avoir annulé. Bordalás a joué le tout pour tout avec un triple changement ‘kamikaze’. Et la pièce est sortie face. Hugo Duro a assaisonné l’addition avec du piquant et a terminé l’égalisation d’une tête à la 96e minute.Mestalla n’y croyait pas. Cette Ligue est à égalité.