Résumé et buts du match Venise – Juventus (1-1) de la 17e journée

11/12/2021 à 20:17 CET

La Juventus Il a poursuivi ce samedi la dynamique de hauts et de bas qui a caractérisé sa saison et n’a pas dépassé le 1-1 dans le domaine du nouveau promu. Venise, malgré un but des Espagnols Alvaro Morata, le dix-septième jour du Une série.

VIENS

JUV

Venise

Romarin; Ebuehi (Mazzocchi, 79′), Madolo, Caldara, Haps; Crnigoj (Peretz, 79′), Ampadu (Tessmann, 64′), Busio ; Aramu ; Henry (Forte, 79′) et Johnsen (Kiyine, 57′).

Juventus

Szczesny ; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (Alex Sandro, 76′) ; Locatelli (Soule, 87′), Rabiot ; Cuadrado, Dybala (Kaio Jorge, 12′), Bernardeschi (Bentancur, 76′) ; Morata.

Buts

0-1 M. 32 Morata. 1-1 M. 55 Aramu.

Arbitre

Paulo Valeri. TA : Modolo (41′), Caldara (51′), Ampadu (62′), Kiyine (90′) / Pellegrini (16′) et Bernardeschi (62′).

Incidents

Match joué à Pierluigi Penzo correspondant à la 17e journée de Serie A 2021-2022.

Trois jours après s’être qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur de groupe, l’équipe de Massimiliano Allegri Il a subi un trébuchement dur à la jarretière, ce qui peut l’éloigner encore plus de la zone noble de la table. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a perdu l’Argentin après douze minutes Paul Dybala, blessées.

La Juventus, sixième, peut rester à neuf points des places de la Ligue des champions si le Atalante gagner ce dimanche à Hellas Vérone, déjà quatorze de la direction, si le Milan plier ce samedi à la Udinese.

Et que, après la blessure musculaire de Dybala, Morata avancé à Juventus avec un bon tir après un centre de Luca Pellegrini, mais le Venise a concouru avec courage et a sauvé un point grâce à un but de Mattia Aramu dix minutes après le début de la seconde mi-temps.

Allegri a cédé la place à l’Argentin Matias Soulé, 18 ans, pour tenter de renforcer l’avance et les dernières opportunités sont venues du garçon de Mar del Plata, qui a lancé un coup franc direct qui a heurté la barrière, et un tir du pied gauche envoyé haut.

Trop peu pour s’en tirer avec des points Venise, dans laquelle le but argentin Sergio Romarin Il a protégé le match nul avec un bon arrêt à la dernière minute après un centre du Colombien Juan William Carré.