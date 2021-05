Résumé et buts du match Villarreal-Sevilla (4-0) de la 37e journée.

16/05/2021 à 20:57 CEST

Adrià Corominas

Villarreal, à travers le duo mortel qu’ils ont formé Bacca et Gerard Moreno, un festin était donné aux dépens d’une Séville qui dominait, mais qui était grandement pénalisée par l’efficacité locale et par le rouge qu’il voyait Diego Carlos dès le début de la seconde mi-temps. Avec cette victoire contre un Séville aux devoirs faits, le sous-marin va de mieux en mieux vers la finale de la Ligue Europa à Gdansk, plein de confiance pour conquérir le premier titre européen de son histoire.

VIL

SEV

VIL

Asenjo; Funes Mori, Albiol, Pau Torres, Moreno; Yeremi Pino (Dani Raba, 67 ‘), Trigueros, Parejo (Costa, 82’), Moi Gómez; Gerard Moreno (Baena, 81 ‘), Bacca (Enfant, 81’).

SEV

Bounou; Acuña, Diego Carlos, Koundé, Navas; Gómez (Gudelj, 58 ‘), Fernando, Rakitic (Oliver, 69’); Ocampos (Franco Vázquez, 78 ‘), De Jong (En-Nesyri, 58’), Suso (Arnaiz, 69 ‘).

Buts

1-0 M. 34 Bacca; 2-0 M. 47 Bacca; 3-0 M. 66 Gerard Moreno; 4-0 M. 79 Bacca;

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares).

Incidents

TA: Diego Carlos (29 ‘; 2A, 52’), Acuña (51 ‘).

Stade

La céramique. 5000 spectateurs.

Domination de Séville, efficacité locale

Et que le jeu semblait contrôlé par Séville, qui avait eu plusieurs occasions de marquer pendant les vingt premières minutes de jeu, mais sans les terminer. Au lieu de cela, le sous-marin était impitoyable. Après une demi-heure, dans l’un des premiers tirs au but, Bacca il a terminé un corner pour remonter 1-0 avec lequel la pause a été atteinte.

Après le but, Séville a maintenu le siège dans le but de Asenjo, mais ses options ne se sont pas accompagnées d’un succès qui a de nouveau explosé Bacca, qui a abouti à une pièce de Gérard Moreno surpasser Bounou et cela a servi les «groguets» à élargir les différences.

Éjection de clé

Avec le 2-0, la fête s’est ouverte. Les de Lopetegui ils étaient encore proches du but, jusqu’à ce que Diego Carlos, déjà avec un jaune, renversé Pin Yeremi avant d’entrer dans la zone et a vu comment l’arbitre lui a montré la deuxième carte de son compte privé.

Avec un de moins, les Andalous ont montré le drapeau blanc et Villarreal en a profité pour terminer leur préparation européenne avec le troisième Bacca et un autre d’un grand Gérard Moreno, qui s’additionne et continue. Le Catalan a déjà 23 ans cette saison et son leadership est le meilleur atout d’un Villarreal qui a de nouveau ressenti la chaleur de ses supporters à l’Estadio de la Cerámica. Quoi Solskjaer prenez note. Vous êtes prévenu.