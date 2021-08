Résumé et buts du match Wolfsburg-Leipzig (1-0) de la 3e journée.

29/08/2021 à 20:11 CEST

Adrià Corominas

Un but de Roussillon en seconde période, cela a suffi à renverser Leipzig et à donner trois points supplémentaires à un Wolfsburg qui se place leader solo de la Bundesliga, C’est aussi la seule équipe qui a réussi à terminer chacun de ses matchs par la victoire. L’équipe Volkswagen a dérangé le club Red Bull dès la première minute, qui l’a vu impuissant car ils ne pouvaient ni courir ni avoir le contrôle du ballon dans un match marqué par l’intensité, mais que le football avait peuNous avons dû attendre les dernières minutes de la première mi-temps pour voir des occasions de marquer claires. Et ils se sont produits lorsque Leipzig s’est réveillé. D’abord, à travers Nkunku, qui s’est précipité au bord de la zone pour prendre un tir qui s’est arrêté Châteaux. Et peu de temps après, avec le plus clair de la première mi-temps, après un coup franc qui Simakan Il n’a pas pu atteindre le fond des filets.La seconde mi-temps a suivi le même scénario. Peu d’occasions, beaucoup d’interruptions, sans la fluidité de jeu que présupposaient deux équipes Champions et avec un André Silva a disparu totalement. Mais là, il est apparu Roussillon, transformé en avant-centre. Le Français a profité d’un centre bas de Steffen de la gauche que Gulacsi Il est parti mort au point de penalty pour tirer au but et donner, accessoirement, trois points qui valent une avance à son équipe. Peu de temps après, poussé par le but et grâce à une erreur défensive, Weghorst il est resté seul devant Gulacsi, mais il a envoyé dans les nuages ​​une occasion qu’il ne pardonne généralement pas.

WOL

J’AI LU

Wolfsbourg

Châteaux ; Roussillon, Brooks, Lacroix, Mbabu ; Arnold, Schlager (Guilavogui, 70′), Steffen (Marmoush, 88′), Philipp (Nmecha, 78′), Bakou ; Weghorst.

Leipzig

Gulácsi ; Gvardiol (Mukiele, 86′), Simakan (Brobbey, 86′), Orban, Klostermann; Haidara (Laimer, 59′), Adams (Kampl, 86′) ; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai (Poulsen, 68′) ; André Silva.

Incidents

TA : Gvardiol (26′), Steffen (35′), Adams (35′), Schlager (65′), Guilavogui (70′), Roussillon (88′)

Et à partir de là, Wolfsburg a dû souffrir qui, très bien placé sur le terrain, s’est attaché à maintenir le résultat, un contexte dont Leipzig a profité pour traquer avec plus de conviction, mais sans pouvoir percer l’objectif de ChâteauxAu final, le tableau de bord n’a pas bougé et l’équipe entraînée par l’ancien bleu Marc Van Bommel va à la pause de l’équipe nationale avec le leadership de la Bundesliga allemande dans l’immobilier et avec plein de victoires.