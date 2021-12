Résumé et buts du match Wolfsburg-Lille (1-3) de la 6e journée

12/08/2021

Le 09/12/2021 à 00:13 CET

Lille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir battu Wolfsburg, éliminé de la compétition après s’être incliné 1-3 avec des buts de Burak Yilmaz, Jonathan David et Angel Gomes, partenaires du grand agitateur du parti : Jonathan Ikoné.

WOL

P’tit

Wolfsbourg

Châteaux ; Lacroix, Guilavogui (Steffen, 73′), Bornauw ; Mbabu (Bakou, 63′), Vranckx, Arnold, Otávio (Rousillon, 63′) ; Waldschmidt (Nmecha, 73′), Weghorst, Gerhardt (Lukebakio, 45′).

Lille

Grbic; Celik (Djaló, 83′), Fonte, Botman, Mandava; Ikoné (Yazici, 83′), André, Renato Sancges, Gudmundsson (Gomes, 68′) ; David, Yilmaz (Onana, 74′).

Buts

0-1 M. 11 Yilmaz. 0-2 M. 72 David. 0-3 M. 78 Gomes. 1-3 M. 89 Steffen.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA : Bornauw (17′), Arnold (62′), Roussillon (87′), Steffen (90′)/Fonte (18′), Ikoné (67′) et Mandava (94′).

Campagne

Arène Volkswagen. 25 000 téléspectateurs.

A quatre, ils étaient chargés de sceller le ticket pour la phase suivante de Lille, également rival de Séville, et de Salzbourg dans le groupe G. L’équipe de France, première avant le début de la dernière journée, dépendait d’elle-même, tout comme l’Autrichien. L’égalité du groupe entre les quatre impliqués a permis cette situation.

Avec une belle prestation, Lille a pris les derniers points nécessaires pour aller de l’avant dans le tournoi. La différence l’a fait Ikoné, une véritable nuisance tout au long du match et la meilleure longueur dans l’un de ses meilleurs matchs du parcours.

L’ailier lillois, quand il le veut, est un joueur différentiel. Et, contre Wolfsburg, c’était le cas. A chaque fois qu’il attrapait le ballon à grande vitesse, les fans de la surface allemande tremblaient. Pratiquement, il était imparable face au désespoir de ses rivaux, qui à aucun moment n’ont donné la sensation d’avoir des options pour passer le tour.

Lille, bien planté sur la pelouse, a géré la chute sans problème. Il avait presque toujours le ballon, mais quand ce n’était pas le sien, il attendait depuis son terrain de donner un coup qui laisserait Wolfsburg groggy. Bien que dans l’acte d’ouverture, il n’ait pas eu beaucoup d’occasions, il n’a pas perdu la première plus claire.

Ikoné a dirigé un manuel de compteur mortel. Sur l’aile droite, il est parti en raison de la vitesse à laquelle il a rencontré un rival. Et, d’une passe spectaculaire de l’extérieur du pied gauche, il est parti seul Burak yilmaz, qui n’a eu qu’à pousser le ballon pour marquer son cinquième but du parcours lors d’un match officiel.

Ce détail a suffi à Lille pour prendre l’avantage au tableau d’affichage à la mi-temps. Il a seulement eu peur. Le lui a donné Wout poids, avec un en-tête d’un coin qui a enregistré sous la ligne Reinildo et cela a clôturé les statistiques d’occasions de l’équipe allemande.

Dans la deuxième partie, Ikoné n’a pas appuyé sur les freins. Par contre, il accélérait et dès qu’il commençait, dans un autre grand jeu, il servait une autre balle semblable à Yilmaz, qui cette fois n’a pas réussi à terminer. Puis, encore une fois, il était sur le point de faire le deuxième avec un tir de l’extérieur de la zone qui a sauvé de justesse Châteaux de Koen.

En fin de compte, tant d’insistance a payé dans le but de David, qui a condamné le classement après avoir profité d’une aide de ange gomes, qui à la 78e minute serait chargé de clôturer le score avec le troisième.

Le pass, bien sûr, le lui a donné Ikoné, qui avant d’être remplacé s’apprêtait à signer le but du jour avec un match sur l’aile droite qui n’a pas sauvé la main de Châteaux. Ikoné il s’est retrouvé sans récompense de but, mais il a pris tous les projecteurs lorsque son équipe en avait le plus besoin. Avec leur électricité, Lille sera premier du groupe et de l’équipe en huitièmes de finale.