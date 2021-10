Résumé et buts du match Zenit – Juventus (0-1) de la 3e journée

20/10/2021 à 23:09 CEST

X. Serrano

La ‘formule pragmatique Allegri‘a pris racine à Turin. Dans un jeu dense avec peu d’émotions, le ‘Vecchia Signora‘a été imposé à Zénith à Saint-Pétersbourg avec un seul but de Laisser Koulusevski dans les derniers instants (0-1). C’est la quatrième rencontre consécutive que les « bianconeri » gagnent à peu près rien. Le motif est indiscutable et le résultat aussi. Avec le plein de points, l’équipe de Turin certifiera la passe au huitième de la Champions si le 2 novembre l’équipe russe gagne sur le sol italien.

ZEN

JUV

Zénith

Kritsyuk ; Karavaev (Sutormin, 62′), Chistiakov (Krugovoy, 88′), Lovren, Rakitsky; Wendel, Barrios, Santos ; Malcom (Kuzyayev, 69′), Dzyuba (Azmoun, 62′) et Claudinho (Erokhin, 88′).

Juventus

Szczesny ; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (Carré, 58′) ; McKennie, Locatelli (Arthur, 58′), Bentancur (Ramsey, 84′), Bernardeschi (Kulusevski, 58′) ; Chiesa et Morata (Kean, 76′).

Arbitre

Sandro Schärer (Suisse). TA : Barrios (30′) / Arthur (60′).

Incidents

Match joué à la Gazprom Arena correspondant à la 3e journée de la Ligue des Champions 2021-2022.

On a vite pressenti que le match ne rentrerait pas dans l’histoire, un pressentiment entériné lors d’une première mi-temps physique très intense mais avec peu de lucidité dans le jeu et encore moins d’occasions. Les Zénith il a tenté de surprendre au départ avec une haute pression intense, forçant une erreur qui leur a permis d’ouvrir la canette. Ils l’ont raté de peu. Après un glissement de Bernardeschi, Malcom rapidement fait équipe avec Claudinho. Szczesny, dans un arrêt peu orthodoxe, il a repoussé le tir sec du Brésilien.

L’arreon russe n’a pas duré longtemps. La Juventus est devenu fort dans la médullaire, avec un grand gaspillage de Bentancur et Locatelli. Mais assis dans le terrain rival, devant un double mur de huit joueurs, au ‘Vecchia Signora’ les lumières se sont éteintes. Sans plan d’assaut, le danger « bienveillant » se réduisait à l’inspiration de Chiesa. L’infatigable attaquant, moins performant qu’en d’autres occasions, a tenté sa chance avec deux tirs lointains. Le second, manquant de cambrure, est sorti tout près du poteau.

Il n’avait pas le choix de Allegri pour déplacer le jeton après la pause. D’un seul coup, il introduisit Carré, Koulusevski et Arthur pour Alex Sandro, Bernardeschi et Locatelli. Après avoir disputé les 15 premières minutes du parcours ce week-end, l’ancien joueur barcelonais a profité de plus d’une demi-heure sur le terrain. Même s’il manquait un peu de rythme, comme dans l’action qui lui a coûté le jaune à peine sorti sur le terrain, Arthur passer la sécurité.

Même si ce n’était pas trop compliqué avant qu’un rival ne s’enferme pour les voir venir. Malgré le manque de clairvoyance, le Juve qui a fini par générer des chances de marquer. Le plus clair, en deux ajouts de McKennie à partir de la deuxième ligne. L’Américain a rencontré Kritsyuk après une passe filtrée par Logement magistralement et, quelques minutes plus tard, un centre de Par Sciglio.

Le côté, changé de droite à gauche après l’entrée de Carré, était le plus insistant de l’attaque ‘bianconero’. Et dans l’un de ses centres répétés est venu le but vainqueur italien. Koulusevski Il s’est avancé au premier poteau pour peigner de manière empoisonnée un ballon qui a touché le poteau avant d’entrer dans le but. Ni alors le Zénith, incapable de déranger un Juventus qui scellera le classement mathématique des huitièmes de finale de la Champions si le 2 novembre il bat l’équipe russe à Turin.