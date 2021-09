Résumé et buts du Paris Saint-Germain

in

25/09/2021

Le à 23:07 CEST

Alex Carazo

Nouveau triomphe d’un Paris Saint Germain à moitié gaz pour 2-0 avant le Montpellier. Les de Pochettino ils restent invaincus avec des victoires à part entière, mais avec une très mauvaise image du potentiel qui est assumé. Gueye et DraxlerSur le premier ballon qu’il a touché en entrant sur le terrain, ils ont marqué les buts du triomphe parisien.

PSG

LUN

Paris Saint Germain

Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo ; Paredes, Herrera (Rafinha, 91′), Gueye (Wijnaldum, 80′) ; Di María (Draxler, 88′), Mbappé (Icardi, 88′), Neymar.

Montpellier

Omlin ; Sambia, Thuler (Cozza, 26′), Esteve, Ristic ; Ferri (Leroy, 79′), Chotard (Gioacchini, 89′) ; Mollet (Makouana, 79′), Savanier, Mavididi (Wahi, 79′) ; Germain.

Buts

1-0 M.14 Gueye. 2-0 M.89 Draxler.

Arbitre

Antoine Gautier. TA : Makouana (92′).

Incidents

Parc des Princes (45 000 spectateurs).

A l’heure il semblait que le PSG voulait donner un bon rythme au jeu. En fait, il l’a fait dans les premières minutes. Grande mise en scène de l’ensemble de Pochettino, qui sort généralement plus détendu lors des matches de Ligue 1. Neymar et Mbappé ils ont été continuellement recherchés, bien que sans succès et avec peu de combinaisons entre les deux.

Dans cette section de grande intensité des Parisiens est venu le but de Gueye. Le milieu de terrain, après un contrôle orienté exquis, a tiré depuis le balcon de la surface pour Omlin. À partir de là, la pire version du PSG est réapparue en championnat de France. Le score étant en faveur, l’équipe ralentit et se borna à laisser passer les minutes.

Circulation très lente, basse pression, et les seules opportunités sont venues avec des flashs d’en haut. Comme d’habitude. Montpellier s’étire mais ne peut guère générer de danger sur le but de Keylor Navas. Le PSG ne s’est pas amélioré en seconde période.

Le match s’est déroulé sur un rythme soporifique qui n’a fait qu’encourager les occasions manquées par Neymar ou Mbappé dans des pièces isolées ou une approche du Montpellier, qui a réussi à rester en vie jusqu’à la fin du match. Mais avec Savanier très déconnecté du jeu, l’ensemble des Dall’Oglio avait beaucoup de mal à tisser des liens.

Draxler condamné le match juste une minute après être entré sur le terrain de jeu d’une personne disparue Dis Maria. Neymar divisé et a laissé l’Allemand seul avant Omlin, qui pourrait faire quelque chose de plus avant le tir croisé de l’ailier du PSG. Huit sur huit pour les Parisiens en début de Ligue 1.