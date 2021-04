Résumé et buts du Porto-Chelsea de la Ligue des champions

07/04/2021 à 22:57 CEST

Arnau Montserrat

La punition que Porto a infligée à Sánchez Pizjuán était sévère. Sans regarder le match, un 0-2 pour Chelsea serait normal mais le jeu n’avait rien à voir avec le résultat final. Résultat décevant pour les dragons qui méritaient non seulement de dessiner, mais au moins un but qui leur a donné la vie dans l’égalité. Triomphe d’office pour ceux de Tuchel qui avaient la poudre à canon prête. Le peu qu’ils ont généré l’a marqué. C’est pourquoi ils étaient les favoris, même si sur le green cela ne le paraissait pas.

OPO

CHE

Port

Marchesín; Manafá (Conceiçao 83 ‘), Mbemba, Pepe, Sanusi; Corona, Grujic, Uribe, Otávio (Toni Martínez 83 ‘); Marega (Vieira 83 ‘), Díaz.

Chelsea

Mendy; James (Thiago Silva 80 ‘), Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Chilwell; Kovacic (Emerson 90 ‘), Jorginho, Mason Mount (Kanté 80’), Werner (Pulisic 65 ‘); Havertz (Giroud 65 ‘).

Buts

0-1 M.32 Monture Mason; 0-2 M.85 Chilwell.

Arbitre

Slavko Vincic (slovène) TA: Mbemba (62 ‘), Grujic (79’)

Incidents

Stade Ramón Sánchez Pizjuán

Le fait que la première mi-temps se soit terminée 0-1 pour Chelsea explique très bien ce qu’est la Ligue des champions. Parfois, vous pouvez déjà passer au-dessus d’une équipe que l’important est que le ballon franchisse la ligne de but. Le reste, à deux pattes, importe peu. Porto, avec l’affiche de Cendrillon accrochée depuis la phase de groupes, Il ressemblait au favori de la cravate dans les 45 premières minutes. Il les avait de toutes les couleurs mais ils sont allés à celui de vacances. Le football n’est pas un sport équitable.

Chelsea est sorti de manière autoritaire mais cela n’a pas duré longtemps. Juste un centre qui traversait le petit quartier de Marchesín. Les dragons ont ensuite été activés. Entre Tecatito et Otávio ils ont déplacé ceux de Sérgio Conceiçao qu’ils avaient la meilleure arme dans leur puissance aérienne. Corona a eu un premier apéritif avec une double feinte qui s’est terminée entre les mains de Mendy et Azpilicueta a agi en tant que sauveteur avec un tir de Dias.

Uribe l’a eu quelques instants plus tard avec une volée du balcon de la zone qui touchait le filet supérieur du but d’un Chelsea qui devenait petit. Si le tir du milieu de terrain de Porto entre en jeu, c’était l’un des buts de l’année. Les minutes passèrent et les Portugais étaient comme à Do Dragao, chez eux au Pizjuán.

Mont et pas de justice

Otávio avec une tentative de but olympique qui n’est pas venue par miracle et Sanusi qui a envoyé le rejet dans les limbes a de nouveau averti Chelsea qu’ils ne s’attendaient pas à un Porto aussi agressif et audacieux. Mais les «bleus» ont pu faire ce que la Juventus ne savait pas. À résister. Il a gardé le score 0-0, a passé le coup de vent et ce qui est arrivé était le but des Londoniens dans le premier coup de toute la première mi-temps.

Jorginho a cassé deux lignes de frappe avec une passe qui a rendu le contrôle de Mason Mount encore meilleur. Roulette pour laisser la marque assise et fouetter avec la main droite pour la traverser suffisamment pour que le pied de Marchesín tombe à court. S’ils étaient favoris, c’était à cause de choses comme ça. La capacité de décider avec peu. La marque maison de Tuchel. Porto, qui a continué à chercher une égalité jusqu’à la fin de la première mi-temps, n’a pas reculé.

Porto méritait le tirage au sort

Le tonique de la seconde moitié a peu ou peu changé. Chelsea avait une tête de Werner quelques secondes après le redémarrage mais ceux de Conceiçao sont revenus pour enfermer les «bleus». Marega a su nouer d’un corps à corps un peu talonné avec Mendy qui a pris le gardien français avec un bon pied. Mais pour effacer le tir de Luis Díaz. Le fil diabolique se fermait et l’étirement de Mendy aurait été stérile si le cuir allait à la porte. Il n’a pas impacté le bois par millimètres. Prétendre que Porto méritait le but était une preuve de la cathédrale.

Mais Chelsea a appris des erreurs de la première mi-temps. Ils ont commencé à regagner du terrain et à profiter du fait que les jambes des dragons n’étaient plus aussi fraîches que la première moitié. Azpilicueta avait la phrase avec un en-tête à l’intérieur de la petite fille qui a inexplicablement éloigné le but de Marchesín.

Les Portugais ont réclamé deux pénalités. Le premier était hors de la zone, un coup de pied de James, l’autre un demi-coup de Marega qui a remarqué les mains d’Azpilicueta sur son dos et est allé au sol. Lorsque la crise a frappé, Porto a puni Chelsea. Une erreur impardonnable dans la sortie du ballon de Tecatito Corona a donné le cuir à un Chilwell qui a sauté la sortie de Marchesín et a marqué le deuxième but vide.

Les visages de déception parmi les joueurs de Porto étaient latents. Ils ont raté une occasion en or de sortir avec beaucoup plus de vie qu’ils n’en ont pour le match retour. Chelsea a beaucoup de visage de demi-finaliste.