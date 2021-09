Résumé et buts du PSV-Real Sociedad de la Ligue Europa

in

16/09/2021

Le à 23:24 CEST

Arnau montserrat

Dans un groupe compliqué comme celui de la Real Sociedad, chaque point compte. Encore plus si vous vous inscrivez loin de chez vous. La visite au Philips Stadion n’a pas été vraiment facile et le PSV s’est chargé de s’en souvenir tout au long du match. Ils ont poussé plus fort mais n’ont pas réussi à battre l’ensemble de Saint-Sébastien. Un point en sueur, subi mais bien mérité.

PSV

RSO

PSV

Drommel ; Mwene (Teze 68′), Ramalho, Obispo, Max ; Van Ginkel (Thomas 63′), Götze, Boscagli ; Madueke (Vertessen 63′), Zahavi (Carlos Vinicius 63′), Gakpo (Bruma 89′).

Société réelle

Remiro; Zaldúa (Romero 78′), Elustondo, Le Normand (Zubeldia 61′), Aihen (Dozagarat 61′); Januzaj (Gorosabel 79′), Zubimendi, Mikel Merino, Guevara; Oyarzabal, Isak (Sorloth 83′).

Buts

1-0 M.31 Götze ; 1-1 M.34 Januzaj; 1-2 M.39 Isak ; 2-2 M.54 Gakpo.

Arbitre

William Collum (Écosse). TA : Van Ginkel (59′), Carlos Vinicius (78′) / Aihen (42′), Guevara (70′), Oyarzabal (77′), Elustondo (84′), Zubeldia (90′).

Le match n’a pas bien commencé pour la Real Sociedad. L’équipe d’Imanol Alguacil était mal à l’aise sur le green avec peu de circulation, forte pression de ceux d’Eindhoven qui contrôlaient le match. Après quelques avertissements, le but. Madueke, comme ce garçon est bon, il a reçu près du profil de la zone, il a coupé la taille d’Aihen et le centre rejeté par Remiro Götze l’a repris pour porter le score à 1-0.

Mais il n’y a pas de meilleure réponse dans le monde du football que de marquer lors du prochain match. Et c’est ce qu’a fait le Real. Zaldúa a pris les rênes du couloir et Januzaj, qui avait touché le poteau quelques minutes auparavant, n’a pas raté le deuxième. Avec l’élan de la cravate est venu le retour. Zaldúa, encore une fois, a profité du fait qu’Isak était l’endroit où la bible «tueuse» envoie et le Suédois a mis le 1-2 avec lequel la pause a été atteinte.

Le script de la première moitié a été répété dans la seconde et le ‘txuri-urdin’ est sorti endormi. Quelque chose qui a profité d’un Götze qui a produit une œuvre d’art. Caño à Zaldúa, conduisant en diagonale, passe avec un autre tuyau pour l’arrivée d’un Gakpo qui a dépassé Remiro d’un tir puissant. Les tables, peut-être, étaient les plus justes jusqu’à ce moment.

La Real a également souffert dans la dernière section et n’a pratiquement pas montré la tête à travers le but de Drommel. Si ceux de Schmidt se sont approchés plus cela a touché plusieurs fois le 3-2. Il n’est jamais venu, le bois l’a évité. Un point important pour entamer la route des huitièmes de finale.