Résumé et buts du Rayo Vallecano-Mallorca lors de la 14e journée de Liga

22/11/2021 à 22:58 CET

Arnau montserrat

« L’année prochaine, Rayo-Liverpool! ». Il n’y a pas de meilleure chanson que celle-ci pour comprendre ce que Rayo Vallecano vit cette saison. Six victoires, un nul et aucune défaite à domicile. Vallecas est une forteresse imprenable et Majorque a succombé. Comme le reste. Il y a déjà six victoires et un match nul. Ce qu’Iraola construit avec l’équipe madrilène cesse d’être une surprise.

Rayon

MLL

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña (puits 74 ‘), Vaentin; Palazón (Andrés 85′), Trejo (Unai López 68′), Álvaro García (Kévin 85′); Guardiola (Bébé 68’).

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván ; Antonio (Diedhiou 70′), Battaglia, De Galarreta (Febas 70′); Kang-In Lee, Enfant, Dani Rodríguez (Abdon 85′).

Buts

1-0 M.16 Guardiola ; 2-0 M.20 lvaro García; 3-0 M.63 Trejo (p.); 3-1 M.89 Abdon.

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). TA : Valentin (47′), Guardiola (57′), Trejo (65′) / Kang-in Lee 28′), Oliván (57′).

Les 20 premières minutes de Rayo ont été une leçon d’efficacité. Deux tirs, deux buts. Comesaña a bouleversé toute la défense de Majorque pour mettre une délicieuse passe en profondeur pour un Guardiola qui n’a pas pardonné dans la définition. Les Baléares n’ont pas eu le temps de réagir puisqu’elles étaient déjà 2-0 en tête.

Un ballon de Trejo a quitté Álvaro García avant une course du centre du terrain avec presque aucun obstacle. Il a gagné en vitesse et n’a pas failli au corps à corps avec Manolo Reina. Vallecas est tombé au rythme de « The final countdown », une bande-son qui résonne avec chaque cible madrilène. Septième passe décisive du capitaine de Vallecas.

Peu ou rien de l’équipe de Luis García. Quelques détails de Kang-in Lee et rien d’autre. Le Coréen a réussi à combler l’écart au bord de la pause avec un tir lointain. Rien n’a changé après les vacances et Rayo n’a pas descendu même une marche malgré le résultat en faveur. Les hommes d’Iraola condamnés à onze mètres à un peu moins d’une demi-heure de la fin.

Valjent a clairement attrapé Guardiola à l’intérieur de la zone, après un coup de talon pour cadrer de Trejo. C’est l’Argentin, qui vit une seconde jeunesse, qui s’est chargé de transformer le penalty. A la ‘panenka’, comme si cela ne suffisait pas. Vallecas est sorti applaudi lorsqu’il a été remplacé quelques instants plus tard.

L’équipe locale pourrait même augmenter le loyer avec une tête d’Álvaro García. Le but n’est pas allé jusqu’au tableau d’affichage car le joueur du Rayo était hors-jeu. Majorque a composé le tableau d’affichage, touchant la remise avec le but d’Abdon Prats qui a fermé le score. C’est la sixième journée sans victoire des Baléares.