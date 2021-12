Résumé et buts du RB Leipzig 2-1 Manchester City of the Champions

12/07/2021

Le à 23:06 CET

Les Manchester City arrivé au dernier jour sans pression ni exigences, mais je n’ai pas passé une bonne nuit à Leipzig. Les de Guardiola ils sont tombés vaincus contre l’équipe allemande, qui a ainsi obtenu le billet pour la Ligue Europa, une nuit où le score n’était pas le pire pour Pep : Kyle Walker a été expulsé et manquera les huitièmes de finale.

RBL

MCI

RB Leipzig

Gulacsi ; Mukiele (Henrichs, M.79), Klostermann (Siamakan, M.45), Gvardiol, Angeliño ; Laimer (Adams, M.63), Kampl ; Nkunku, Forsberg (Brobbey, M.79), Szoboszlai ; André Silva (Ilaix Moriba, M.86).

Manchester City

Steffen; Walker, Stones, Aké (Rúben Dias, M.87), Zinchenko; Fernandinho, Gündogan, De Bruyne (Palmer, M.87) ; Mahrez, Grealish, Foden (Sterling, M.45).

Buts

1-0 M.24 Szoboszlai ; 2-0 M.71 André Silva ; 2-1 M.76 Mahrez.

Arbitre

Sandro Schärer (Suisse). TA : Kampl (M.14) / De Bruyne (M.30), Pierres (M.80). TR : Walker (M.83).

Stade

Arène Red Bull. Pas de spectateurs.

Les Allemands méritent également beaucoup de crédit, qui malgré le licenciement de leur entraîneur Jesse marsch il y a quelques jours, ils ont montré que leur identité semble intacte. Basés sur la pression et la verticalité, ils ont réussi à poser des problèmes à City dès le départ. Szoboszlai ouvert la boîte dans un comptoir lancé par Laimer, que Stones n’a pas réussi à réduire.

Malgré la convocation de cinq jeunes de la filiale, Guardiola n’a donné la propriété à aucun d’entre eux pour présenter un onze plus que compétitif, avec des noms tels que De Bruyne, Grealish, Gündogan ou Foden. Cependant, le nom le plus important de City en première mi-temps était le gardien de but. Les Américain Steffen évité dans deux grandes interventions qui Forsberg ou André Silva élargir la marge.

City a laissé des tentatives timides à travers Grealish ou De Bruyne. Pep a donné l’entrée à Sterling A la reprise, l’équipe a semblé s’améliorer mais a fini par être lente dans la dernière étape. Le manque de succès a pris fin avec Leipzig en condamnant un autre contre: Stones a encore commis une erreur, cette fois au début, et André Silva a fini par tirer sur Steffen.

Dans les dernières minutes couper les différences Mahrez, qui a terminé au poste éloigné un envoi de Zinchenko. Les révolutions se levèrent dans les derniers instants, et Walker a été expulsé pour un coup de pied incompréhensible à André Silva. Direct rouge pour les Anglais, qui atteindront le huitième sanctionné au regret de Pep, qui aura un futur avertissement pour sa City dans ce match.