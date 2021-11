Résumé et buts du RB Leipzig

28/11/2021 à 21:08 CET

Deuxième défaite consécutive du Leipzig, qui semblait avoir bonifié l’envolée après un mauvais départ en Bundesliga, face à un Leverkusen très sérieux qu’il sache profiter à la perfection des concessions défensives des locaux. Silva coupé les distances en seconde période et permis de rêver au retour, mais le but de Frimpong seulement deux minutes plus tard a clôturé le triomphe pour Bayer.

J’AI LU

LEV

RB Leipzig

Martinez ; Mukiele, Klostermann (Bonnah, 84′), Gvardiol, Angeliño ; Kampl (Adams, 73′), Laimer (Henrichs, 73′), Nkunku, Forsberg (Haidara, 84′) ; Brobbey (Szoboszlai, 46′), Silva.

Bayer Leverkusen

Hradecky ; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié ; Andrich (Demirbay, 80′), Palacios ; Diaby (Alario, 88′), Wirtz (Amiri, 88′), Adli (Aránguiz, 62′) ; Schick (Kossounou, 62′).

Buts

0-1 M.21 Wirtz. 0-2 M.34 Diaby. 1-2 M.62 Silva. 1-3 M.64 Frimpong.

Arbitre

Benjamin Cortus. TA : Forsberg (38′) / Andrich (14′), Frimpong (93′).

Incidents

Red Bull Arena (porte fermée).

L’ensemble de l’usine Red Bull a baissé ses prestations cette campagne après le départ de Nagelsmann mais il avait réussi à réorienter la situation et à se rapprocher des positions européennes. Cependant, avant le Leverkusen il s’est retrouvé face à face avec la réalité du football que les deux équipes traversent cette saison.

Quatre tirs au but, trois buts de l’équipe Gerardo Seoane, qui reste en troisième position. Wirtz Il a dépassé les visiteurs à l’équateur en première mi-temps et Diaby il a marqué le deuxième à dix minutes de la fin. Le domaine était Leipzig mais Leverkusen était mortel, comme d’habitude, dans les transitions offensives.

Le grand en-tête de André Silva au centre de Nkunku placé 1-2 sur le tableau d’affichage et a encouragé les joueurs de Beierlorzer continuer à ramer pour réaliser le retour. Mais les espoirs sont vite déçus. Le coup de Frimpong de la droite de la zone touchée Angelino et c’est devenu une vaseline parfaite sur Josep Martinez. Inarrêtable pour les Espagnols. A partir de là, la rencontre se mourait peu à peu et celles de Leverkusen clôturaient un important triomphe.