Résumé et buts du RB Leipzig-Greuther Fürth (4-1), match de la 9e journée

23/10/2021 à 18:28 CEST

Alberto Teruel

Le RB Leipzig a battu Greuther Fürth 4-1 après avoir brillé en seconde période. L’équipe locale s’est rendue dans le tunnel des vestiaires avec le score contre, mais Jesse Marsch a su taper sur la touche au moment d’introduire les changements. Poulsen, Szoboszlai et Novoa, qui est entré sous le choc, a réussi à apercevoir la porte et à changer le cours de la rencontre.

RBL

SGF

RB Leipzig

Gulácsi ; Mukiele, Orban, Gvardiol ; Henrichs (Simakan, 46′), Haidara, Kampl (Poulsen, 46′), Angeliño; Nkunku (Novoa, 85′), Forsberg (Szoboszlai, 64′) ; Silva (Adam, 64′).

Greuther plus loin

Trouille; Meyerhofer, Bauer, Viergever, Willems (Itter, 72′) ; Griesbeck, Christiansen ; Leweling, Dudziak (Barry, 82′), Hrgota (Tillman, 72′) ; Itten (Abiama, 82′).

Buts

0-1 M.45 Hrgout; 1-1 M.46 Poulsen ; 2-1 M.53 Forsberg ; 3-1 M.65 Szoboszlai ; 4-1 M.88 Novoa.

Arbitre

Christian Dingert. TA : Angeliño (15′), Kampl (36′)

Le Greuther Fürth, qui à ce jour avait à peine engrangé un point en huit jours, a commencé avec un certain désavantage par rapport à son adversaire. Malgré cette circonstance, les élèves de Stefan Leitl sont venus jouer en tête-à-tête à la Red Bull Arena et ont réussi à libérer l’électronique grâce au but de Hrgota des 11 mètres.

Malgré la situation défavorable, Jesse Marsch a su réactiver l’équipe à travers les changements. À peine une minute s’était écoulée dans la seconde mi-temps lorsque Poulsen, juste à côté du terrain, a envoyé le ballon dans le fond du but des visiteurs. Forsberg, du point de penalty, Szoboszlai, d’une volée sensationnelle et Novoa, en contre-attaque, ont signé le retour.

Avec cette victoire, le RB Leipzig ajoute 14 points et atteint la sixième position du classement. Malgré la consolidation dans les positions européennes, ils sont à grande distance du Bayern, leader de la Bundesliga avec 22 points et qui, en plus, vient de battre Hoffenheim (4-0).