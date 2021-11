Résumé et buts du RB Leipzig-PSG de Ligue des Champions

11/03/2021

Le à 23h50 CET

Arnau montserrat

Le PSG, c’est encore une série d’autocollants. Des individualités. Cela fonctionne pour eux dans la plupart des jeux. Il semblait même aujourd’hui aussi. Mais Kimpembe s’est rapproché de la remise pour rendre justice. Leipzig a joué un grand match et méritait de libérer son casier de points. « Les Parisiens » ont perdu la tête en 1990 » et tout se jouera à Manchester.

RBL

PSG

RB Leipzig

Gulacsi ; Simakan, Orbán (Haidara 46′), Gvardiol; Mukiele, Laimer (Henrichs 86′), Adams (Dani Olmo 75′), Angeliño; Nkunku, Forsberg (Szoboszlai 59′) ; André Silva (Poulsen 59′).

PSG

Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes ; Wijnaldum (Herrera 85′), Danilo, Gueye ; Di María (Draxler 85′), Mbappé, Neymar.

Buts

1-0 M.8 Nkunku ; 1-1 M.21 Wijnaldum ; 1-2 M.39 Marquinhos ; 2-2 M.90 Szoboszlai.

Arbitre

Andreas Ekberg (Suède) TA : Adams (25′), Simakan (69′), Poulsen (90′) / Danilo (10′), Kimpembe (32′), Nuno Mendes (62′), Neymar (74′), Donnarumma (90′), Herrera (90′).

Le PSG a fini par gagner la première mi-temps. C’était la grande nouvelle du match car regarder les 15 premières minutes de Leipzig a été un véritable bain pour les Allemands. Déjà à 20 secondes, ils ont averti avec un tir d’André Silva que, d’abord Donnarumma et plus tard Marquinhos servaient sur la même ligne. Il ne serait pas monté au score car le Portugais était hors-jeu.

Le vent était constant. Forsberg était égoïste en ne voyant pas Angeliño sans marque. Son tir était très timide. En la minute 8, justice a été rendue. Di María, qui venait d’être le meilleur contre Lille, a fait une mauvaise passe en retrait qu’André Silva a coupée, a placé un centre mesuré à la tête de Nkunku, et L’ancienne équipe de jeunes du PSG a terminé comme un charme pour battre « Gigi ». La loi de l’ex.

Cela pourrait être bien pire pour ceux de Pochettino qui ont été débordés. Autre reprise de l’équipe de Jesse Marsch, autre contre-attaque vertigineuse où Nkunku et Silva se sont combinés qui a été renversé par Danilo alors qu’il était sur le point de porter le score à 2-0. L’ancien joueur de Séville a pris ses responsabilités à onze mètres, mais a échoué. Un tournant décisif dans le match.

La salle de bain de Leipzig a fini par n’être qu’une douche et les autocollants ont repris le dessus. Ils se fichent du jeu choral, de la fluidité en équipe. Le PSG mise tout sur le talent et quand on accumule autant, ça revient généralement cher. Neymar a mis un ballon que lui seul voit, Mbappé a accordé un demi-but à Wijnaldum qui n’a eu qu’à le pousser pour égaliser.

Après l’examen du VAR et le feu vert pour élever le score au tableau de bord, Le PSG a grandi et a trouvé la rentrée avant même la pause. Un corner que Marquinhos a passé au peigne fin et que Wijnaldum a encore terminé nous a fait oublier 20 horribles minutes des parisiens à la Red Bull Arena.

La seconde mi-temps n’a pas baissé la garde. Le rythme était tout aussi élevé et les chances étaient des deux côtés. Le PSG a pu terminer la tâche grâce à Di María et Mbappé mais ceux de Marsch qui voulaient gratter le point ne se sont pas froissés. Donnarumma et Marquinhos ont sauvé le nul d’Angeliño.

Dani Olmo est revenu, bon pour l’Espagne face aux engagements internationaux. Tellement éprouvant, Leipzig a réussi. Merci à Kimpembe. Son penalty était absurde, grimpant sur les épaules de Nkunku. Sans sens. Szoboszlai a transformé, cette fois oui, la peine maximale. Répartition équitable des points.