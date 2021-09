Résumé et buts du RB Leipzig

11/09/2021 à 20h25 CEST

Avertissement du Bayern pour le match de mardi au Camp Nou. L’équipe bavaroise s’est imposée avec autorité face à l’un des rivaux les plus puissants de la Bundesliga, le RB Leipzig, et à domicile. Oui, les Nagelsmann ont montré quelques faiblesses (surtout dans le domaine défensif), mais surtout ils ont déchaîné leur torrent offensif très puissant. Le jeune entraîneur (il a un an de moins que Neuer par exemple), qui a affronté ses ex, cherche à attaquer avec beaucoup de troupes et à être très vertical. Cet après-midi, sans aucun doute, le système a fonctionné pour lui.

LA BAIE

RB Leipzig

Gulacsi, Mukiele, Orban (Klostermann), Simakan, Angeliño (Gvardiol, 59′), Laimer (Haidara, 59′), Kampl, Nkunku, Dani Olmo (Forsberg, 59′), Szoboszlai et André Silva (Poulsen, 71′) .

Bayern

Neuer, Pavard (Stanisic, 75′), Upamecano, Lucas Hernández, Davies, Goretzka (Sabitzer, 59′), Kimmich, Müller (Sule, 75′), Gnabry (Musiala, 45′), Sané, Lewandowski (Choupo-Moting , 59′).

Buts

0-1, Lewandowski (p) (11′). 0-2, Musiala (47′). 0-3, Sané (54′). 1-3, Laimer (58′). 1-4, Choupo-Moting (92′).

Arbitre

Deniz Aytekin. Pas de cartons jaunes.

Propositions offensives et jeu ouvert dans un début dans lequel l’équipe des esprits portait plus le poids du jeu, mais n’a pas pu le matérialiser sur des occasions claires. Bientôt le premier coup pour l’équipe de Marsch est arrivé dans un penalty stupide commis par Kevin Kampl. Le Slovène a contrôlé un ballon avec son bras à l’intérieur de la surface et, après un examen du VAR, Aytekin n’a pas hésité à le sanctionner.

Lewandowski, à son 14e match consécutif avec le Bayern (26 buts sur ces 14 matchs, un scandale), a exécuté le 0-1 et fait taire la Red Bull Arena. C’était la 11e minute du match et à partir de là les locaux ont tenté de réagir et de répondre au coup moral qu’ils venaient de recevoir.

Kampl lui-même a fait le premier tir au but pour son équipe dans le match, mais Neuer a bloqué en toute sécurité. Peu après, Simakan a semblé providentiel avec un « tacle » pour couper une expédition de Lewandowski celui avec lequel Gnabry léchait dans la petite zone. Un embarquement de Goretzka après une délicieuse assistance du talon du Polonais (attention à quel niveau il atteint le Camp Nou) était en passe de devenir 0-2. La défense l’a évité. Le sceau Nagelsmann est déjà visible sur une équipe munichoise qui arrive toujours avec de nombreuses troupes. Football vertical et offensif et, oui, moins de contrôle derrière que celui que vous avez avec Flick.

GNABRY, SOULEVÉ PAR LES GÊNES MUSCULAIRES

Le plus clair pour l’équipe de Leipzig a été pour Dani Olmo à l’orée de la mi-temps. Après avoir reçu le visage d’André Silva, le joueur formé à La Masia a fait briller Neuer. Juste avant l’équateur, mauvaise nouvelle pour les Bavarois. Gnabry a dû partir blessé avec une gêne musculaire. Cela semble compliqué qu’il puisse être contre le Barça mardi. Musiala (18 ans) est entré pour lui, le joyau de l’avenir de ce Bayern.

Le passage dans les vestiaires a stimulé les Bavarois, qui sont sortis en trombe et en moins de 10 minutes ils ont terminé le match. D’abord, avec un but de Musiala après une aide de Davies; plus tard c’est le jeune Allemand qui a agi comme assistant pour que Sané pousse le 0-3. Punition excessive pour un bon Leipzig. Entre les deux buts, d’ailleurs, un but très juste annulé à André Silva pour hors-jeu.

A l’heure du jeu Nagelsmann s’est permis le luxe de reposer Lewandowski et Goretzka. Là, le jeune entraîneur allemand a commencé à penser au choc face au Barça, pour lequel, rappelons-le, le Bayern a versé 25 millions à son rival cet après-midi.

Ils ont serré les locaux et ont finalement trouvé un prix avec une énorme chaussure de Laimer qui a surpris Neuer. 1-3 et plus d’une demi-heure à l’avance. Pour tout cela, l’état de l’herbe de la Red Bull Arena, qui se levait constamment, était malheureux. L’équipe locale ne serait pas en mesure de réduire encore plus cette différence; en fait, celui qui l’a prolongé était un Bayern qui avec le 1-4 de Choupo-Moting respirait définitivement le calme. Koeman a pris une bonne note à coup sûr.