Résumé et buts du Séville-Valence (3-1) de LaLiga

22/09/2021

Le à 21:41 CEST

Arnau montserrat

Il visait une victoire scandaleuse et s’est retrouvé avec un résultat plus que positif pour Séville. À 22 minutes, il gagnait 3-0 et il semblait que Valence n’était que l’ombre de ce qui a été vu jusqu’à présent dans l’équipe de Bordalás. Quand ils ont voulu réagir, tout le poisson était déjà vendu. Lopetegui a secoué ses doutes et a coupé une séquence de trois matchs nuls consécutifs entre la ligue et la Ligue des champions.

SEV

VAL

Séville

Lier; Montiel (Navas 57′), Koundé, Diego Carlos, Rekik ; Joan Jordán (Rakitic 57′), Fernando (Gudelj 77′), Papu Gómez; Lamela, Rafa Mir (En-Nesyri 57′), Ocampos (Delaney 69′).

Valence

Mamardashvili ; Foulquier, Paulista, Alderete (Diakhaby 46′), Lato ; Jason (Musah 46′), Wass (Koindredi 67′), Guillamón, Hugo Duro (Vallejo 80′); Maxi Gómez, Guedes (Marcos André 67′).

Buts

1-0 M.3 Papou Gomez ; 2-0 M.15 Lato (pp) ; 3-0 M.22 Rafa Mir ; 3-1 M.31 Hugo Duro.

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcie) TA : Lamela (17′), Montiel (30′) ; Rafa Mir (35′), Joan Jordán (51′), Gudelj (82′) / Alderete (17′), Lato (17′).

Incidents

Stade Ramón Sánchez Pizjuán

La première demi-heure a été d’une folie maximale dans le Pizjuán. Séville est sorti sous la forme d’un coup de vent et a écrasé un Valence qui ressemblait à celui des dernières minutes face au Real Madrid qui a laissé monter le but d’Hugo Duro. Wass a fait la première erreur en défense et ce n’allait pas être la dernière. Il voulait mettre en place un changeur de jeu dans une faute qui s’est terminée par un désastre.

Séville a récupéré, Lamela a brisé toute la défense disloquée du Che et Papu Gómez a merveilleusement défini pour célébrer avec sa danse traditionnelle. Il n’a pas arrêté le set de Lopetegui, qui a trouvé un autre cadeau quelques minutes plus tard. Un centre inoffensif de Montiel a touché le dos de Lato, il s’est transformé en un melon toxique qui a rebondi dans la petite zone et a battu un Mamardashvili qui s’est retrouvé avec le même visage perplexe que nous avions tous. Échec incompréhensible du gardien de Valence.

Avec une défaite 2-0, Valence devait encore prendre un autre coup. Rafa Mir a fait ses débuts avec le maillot de Séville pour déclencher la folie des fans de Nervión qui ont complètement oublié le mauvais début de saison de l’équipe. Pour terminer les 30 premières minutes, Valence a réduit l’écart avec un autre grand but d’Hugo Duro, le deuxième d’affilée pour l’ancien Real Madrid.

Le but de Bordalás a laissé un peu de foi pour une seconde mi-temps au cours de laquelle les deux équipes ont signé pour arriver avec ce résultat. Séville a été emporté par l’avantage du résultat et l’équipe valencienne, malgré sa victoire dominante, n’a pas non plus trop appuyé sur le but de Bono. En fait, ce sont ceux de Lopetegui qui ont pu endosser la salle mais Papu a manqué de visée.

Quelques détails de Maxi Gómez qui était celui qui a pris le plus de punch et rien d’autre. En-Nesyri a fini par boiter après une mauvaise chute avec sa cheville et le marqueur n’a pas bougé plus loin. Deuxième défaite consécutive pour Valence et doutes pour Séville. L’apéritif était trop bon pour les 60 minutes qui ont suivi.