Résumé et buts du Wolverhampton-Liverpool de la Premier League

15/03/2021 On à 23:53 CET

Arnau Montserrat

La loi de l’ex ne faillit jamais. Ce n’est pas un sujet de football, c’est une vérité comme un temple. Ça existe. Diogo Jota a pu le vérifier ce soir au Molineux. C’était le but qui a décidé le triomphe de Liverpool contre Wolverhampton. Ceux de Klopp, loin d’Anfield, oui carbure mais sans brillance excessive. Ils profitent des trébuchements de Chelsea et de West Ham pour se réengager dans la lutte pour entrer dans la prochaine Ligue des champions. Le champion actuel du premier ministre doit être vu dans ces derniers. L’état de Rui Patricio est également préoccupant.

WOL LIV Wolverhampton Rui Patricio (Ruddy 90 + 11); Saïss, Coady, Boly; Semedo (Gibbs-White 84 ‘), Neves (Dendoncker 76’), Moutinho, Jonny; Adama, Pedro Neto; Willian José (Fábio Silva 70 ‘). Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Philipps, Kabak, Robertson; Thiago (Keïta 67 ‘), Fabinho, Wijnaldum (Milner 67’); Salah, Mané, Jota (Chamberlain 82 ‘). Arbitre Craig Pawson. TA: Neves (37 ‘), Saïss (52’) / Thiago (42 ‘).

Les «loups» de Nuno ont commencé le jeu électrique, avec un Adama qui est sorti pour mordre. C’était la première action dangereuse pour les «loups» avec un tir qui a pris un Alisson quelque peu hésitant dans le jeu de jambes dans les premières minutes. Comme jusqu’à présent en 2021. Cependant, au fil des minutes, l’équipe «rouge» gagnait en importance et prenait le contrôle du match.

Il l’a fait main dans la main avec un Fabinho, impérial au centre du terrain, et un Mané actif dans l’attaque mais maladroit dans la résolution. Ce qui se passe depuis des années face à porte, il n’y a aucun moyen qui entrera cette saison. La nuit est tombée alors qu’il avait déjà dépassé Rui Patricio. Il a ensuite tenté de se débarrasser de la marée de défenses qui lui est tombée dessus mais a fini par perdre son cuir.

Le prix «rouge» est venu quand ça fait le plus mal et qui pourrait le plus blesser. Le trident s’est connecté et quand cela se produit, il n’y a aucun moyen de l’arrêter. Un à moi de Mané avec Salah s’est terminé par une passe décisive du Sénégalais de sorte que Jota a accroché son premier pour mettre le 0-1 dans la remise de la première mi-temps.

Comme cela s’est produit au début de la première mi-temps, ce sont les «loups» qui ont prévenu en premier. La tête de Saïss s’est détachée en léchant la barre transversale. Liverpool a tenté de calmer les eaux avec de longues possessions, sans prendre trop de risques. Juste le contraire essayait d’appliquer l’ensemble de Nuno. Aussi peu qu’il put, il courut à la recherche d’une cravate.

Il a rénové la salle des machines Klopp à la recherche de fraîcheur et Thiago n’aimait pas du tout ça. Après un autre match discret, le footballeur espagnol est allé dans les gradins. Même avec un regard perplexe quand il a vu son numéro dans la lumière.

Liverpool n’était pas tout à fait calme et Salah, parfois complètement disparu, a pu terminer la tâche en remportant la course sur le dos et en étirant la jambe un peu obligé de prendre un tir trop croisé. Jota n’a pas non plus pu clôturer le match juste avant d’être remplacé à dix minutes de la fin.

Le but de Moh n’a pas non plus augmenté dans les dernières barres parce que l’Egyptien était hors-jeu. Le jeu a laissé Rui Patricio assommé par une collision avec Coady. KO. Il a soulevé des inquiétudes parmi les personnes présentes. Le jeu a été arrêté pendant plus de quinze minutes et la dernière image est le gardien de but retiré sur une civière sans à peine bouger.

Il a gelé le jeu de tout le monde et un peu plus d’histoire avait le jeu. Au minimum, loin d’Anfield où il semble que les «rouges» vivent mieux. Trois points vitaux. Transcendantal même. Liverpool veut être dans le top quatre.