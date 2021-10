Résumé et buts pour Portugal-Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022

10/12/2021 à 22:57 CEST

Le Portugal a écrasé le Luxembourg aujourd’hui (5-0) avec le triplé de Cristiano, de sorte que la première position du groupe A, qui donne la passe directe à la Coupe du monde au Qatar, sera jouée par les Portugais et les Serbes en le dernier match que les équipes nationales joueront à Lisbonne, le 14 novembre.

POUR

LUX

le Portugal

Rui Patricio; Cancello, Pepe, Jours, Mendes; Moutinho (Joao Mario 65′), Palhinha (Neves 73′), Bruno Fernandes (Guedes 80′) ; Bernardo Silva (Nunes 80′), André Silva (Leao 73′), Cristiano.

Luxembourg

Tu meurs; Jans, Chanot, Carlson, Pinto (Muratovic 87′) ; Sinani (Veiga 88′), Pereira, Barreiro, Thill (Sanches 46′); Rodrigues, Sébastien (Deville 46′).

Buts

1-0 M.8 Cristiano (p.); 2-0 M.13 Cristiano (p.); 3-0 M.17 Bruno Fernandes ; 4-0 M.69 Palhinha; 5-0 M.87 Cristiano.

Arbitre

Benoît Bastien. TA : Mendes (22′), Cancelo (84′) / Pereira (32′)

La Serbie, qui a battu l’Azerbaïdjan, est première avec 17 points et un match de plus que le Portugal, deuxième avec 16 et qui, avant d’affronter l’équipe de Dragan Stojkovic, doit encore jouer à l’extérieur contre l’Irlande le 11 novembre.

Lors du match de mardi, le Portugal a pris le contrôle du ballon dès le premier instant et la première fois est venue à la 6e minute, lorsque l’arbitre a sifflé un penalty sur Bernardo Silva, inscrit par Cristiano Ronaldo pour marquer son 113e but avec « le quinquina ». Course centrée et vers le haut pour ouvrir la boîte.

Ce n’était que le début d’un départ fulgurant, car à la 9e minute, Cristiano a joué un départ à droite, a cassé, a quitté les centraux et le gardien luxembourgeois a renversé la fissure portugaise à l’intérieur de la surface, alors qu’il arrivait en retard au ballon.

Ronaldo a dû le lancer deux fois, car lors de la première tentative, bien qu’il l’ait fait, André Silva est entré prématurément dans la surface. A la deuxième tentative, il l’a de nouveau lancé par la droite, le gardien a deviné la trajectoire et, bien qu’il ait frôlé le ballon, il a haussé le score 2-0.

Ronaldo avait déjà un doublé et 114 buts pour le Portugal en poche après avoir marqué des équipes de 46 pays différents. A la 17e minute, nouvel échec défensif des visiteurs, un ballon de Bernardo Silva sur la droite qui a servi le tireur Bruno Fernandes, arrivé dans la surface pour battre Moris d’un tir croisé.

Les supporters portugais, qui avaient vendu 18 553 places, sont devenus fous au stade de l’Algarve à Lagos, devant un onze portugais qui était reparti très connecté, sachant qu’ils ne pourraient pas jouer s’ils voulaient être les premiers du groupe et passer directement à la coupe du monde qatarie. Avec 3-0, le Portugal a mis sa vitesse de croisière jusqu’à la mi-temps, sans trop pousser.

Plus tôt, en 42, Cristiano avait notamment le triplé dans ses bottes, après un excellent jeu sur la gauche d’André Silva, qui a servi pour le Portugais 7. Cependant, Ronaldo, seul devant le gardien, n’a pas bien fini et le ballon est passé entre les mains de Moris.

En seconde période, les hommes de Santos sont sortis avec la même intensité et à la 49e minute, Nuno Mendes a galopé sur la gauche avec une passe pour Cristiano derrière, bien que la star portugaise ait fini très fort et que le ballon ait été perdu à travers la ligne de corner.

En 62, encore une fois, le protagoniste était le côté du PSG, qui a servi de mesuré à Fernandes, qui pouvait à peine mettre le pied devant Moris et le ballon n’a pas trouvé de porte.

L’une des perles du match est venue à la 67e minute.Centre de Cancelo pour le cœur de la surface que Cristiano contrôle par derrière, il le place à volonté et empale le Chilien pour exhiber le gardien visiteur, qui a tiré des réflexes. Dans le coin arrière, une tête du milieu de terrain du Sporting de Portugal Joao Palinha.

L’apothéose est venue à la 85e minute, lorsque Neves a centreé de la gauche pour achever Cristiano Ronaldo de la tête, qui a scellé la « petite main » et son triplé particulier et a ainsi ajouté 115 buts pour le Portugal.