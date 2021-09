Résumé et objectifs d’Alavés

25/09/2021 à 16h02 CEST

Arnau montserrat

Le champion n’a pas fini de carburer. Il semble qu’il aime se voir de dos sur le tableau de bord. C’est arrivé avec Villarreal, Espanyol et aujourd’hui encore avec Alavés. Dans leurs prédécesseurs, ils ont réussi à obtenir un match nul et une victoire. Aujourd’hui, la défaite est tombée à Mendizorroza. Et c’est le jeu qui a eu le plus de minutes pour faire tourner la tortilla. L’équipe Cholo a ajouté la première défaite de la saison avec les mêmes lacunes de jeu. Les résultats ont bouché plusieurs trous.

AILE

AU M

Alaves

Pachecho ; Ximo Navarro, Laguardia, Miazga, Duarte (Alberto 79′); Aguirregabiria, Moya (Pina 79′), Loum, Rioja (Saúl 87′); De la Fuente (Pellistri 61′), Sylla (Joselu 61′).

Sportif

Oblak ; Savic, Felipe, Hermoso (Herrera 62′); Kondogbia (Cunha 59′) ; Trippier (Correa 59′), Llorente (Vrsaljko 74′), De Paul, Carrasco (Lodi 59′); Suarez, Griezmann.

Arbitre

Mateu Lahoz (Valencien). TA : Sylla (31′), Loum (35′) / Savic (17′), Tripper (53′), Kondogbia (55′).

Le bas de la ligue, en ce moment il ne l’est pas, est bien entré dans le match et a surpris les matelas après quatre minutes de jeu. Un corner moche défendu par Savic s’est terminé par une tête de Laguardia qui l’a célébré avec rage. Le capitaine connaissait l’importance de ce but.

L’Atlético a pris les rênes mais Alavés s’en fichait. Bien sûr, possession stérile, avec pratiquement aucune chance de marquer. Griezmann a continué à montrer sa version la plus Barça et n’a pas été tout à fait décisif. Le joueur le plus actif, Marcos Llorente, qu’une demi-heure après le début du match a eu le tir le plus clair qui soit resté près du but de Pacheco.

Le « clic » offensif a été fait par l’équipe Cholo après les vacances. Ils sont repartis avec une marche de plus, conscients que ce faux pas n’était pas sur la feuille de route. L’entrée de Correa a été un autre petit coup de pouce. L’Argentin a été le premier à tester un Pacheco qui a pris un pied providentiel pour éviter l’égalité.

Laguardia, qui avait déjà été décisif avec le but en première mi-temps, a été encore plus décisif en prenant le but sur la même ligne. Un centre de Rodrigo de Paul qui a rebondi deux, trois et quatre fois à l’intérieur de la surface sans que personne ne le touche. Le capitaine bleu-blanc a vu la trajectoire et s’est précipité rapidement pour empêcher le cuir d’entrer.

Simeone a mis toute la viande sur le gril et c’est alors qu’Alavés a pu terminer la partie. D’abord, Moya est devenu nerveux lorsqu’il a affronté Oblak et sa passe arrière n’avait aucun sens. Le pire était le tir de Tomás Pina à dix minutes de la fin. Solo, au point de penalty, a envoyé le cuir au-dessus de la barre transversale. Mains à la tête de la moitié de Mendizorroza.

Heureusement pour Calleja, personne n’a eu à regretter ces échecs. Cette fois, l’Atlético n’a pas su faire égaliser ou dans le temps additionnel, où ils étaient également inscrits pour marquer. Ce n’était pas le jour de l’Atlético de Madrid.