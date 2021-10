Résumé et objectifs d’Alavés

26/10/2021

Le à 21:18 CEST

Joël Gadéa

Victoire d’Alavés contre Elche quatre jours après avoir visité le Camp Nou. Les ‘babazorros’, avec un but de Loum en début de seconde période, ont battu une équipe d’Elche qui proposait plus mais n’a pas réussi à partir des trois quarts du terrain.

AILE

ELC

Alaves

Pacheco (Sivera, 84′) ; Ximo Navarro (Martín Aguirregabiria, 60′), Lejeune, Laguardia, Duarte; Loum, Tomás Pina (Toni Moya, 60′); Pellistri (Édgar, 73′), Pere Pons (Manu García, 73′), Luis Rioja; Joselu.

Elche

Boîte; Palacios, Enzo Roco, Bigas, Mojica ; Morente (Pere Milla, 73′), Mascarell (Gumbau, 80′), Raúl Guti, Fidel (Pastore, 63′); Lucas Pérez (Benedetto, 63′), Boyé (Carrillo, 73′).

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA : Ximo Navarro (18′) / Enzo Roco (42′).

Stade

Mendizorroza. 11 450 spectateurs.

Malgré le fait qu’Elche ait eu plus de ballon en première mi-temps, ils n’ont pas su transformer leur domination en buts, même pas à l’occasion. Lucas Boyé il avait le meilleur dans ses bottes. Alavés est passé du moins au plus et n’a pas apprécié beaucoup non plus, à l’exception d’une tête de Ximo et une vente aux enchères de Pons.

Dès le début de la deuxième partie, le conseil d’administration voie ça a marché. Un centre de Duarte l’a peigné La garde et, dans le deuxième costume, Loum Il l’a riveté pour ouvrir la boîte. Le but, au poteau décisif, était le troisième en deux matchs pour les locaux. Elche a pris le commandement, à partir de là, mais n’a pu que déranger avec un but refusé de Guido Joue pour un hors-jeu controversé.

Dans cette tentative se trouvait le bagage d’un Elche qui est tombé dans ‘Mendi’ et qui a trois matchs sans gagner.