Résumé et objectifs d’Alavés

12/11/2021

Le à 18:44 CET

Alavés a cru jusqu’au bout pour marquer un point dans son duel contre Getafe. Madrid a pris les devants au tableau d’affichage grâce à un but d’Enes Ünal et a vécu de revenus pratiquement jusqu’à la fin, quand Joselu, enfila la cape du marqueur et signa le match nul.

Alaves

Pacheco ; Aguirregabiria (Moya, 79′), Laguardia, Lejeune, Duarte (Sylla, 79′) ; Loum, Pere Pons (Edgar, 64′), Manu García; Pellistri (Iván Martín, 46′), Rioja (Javi López, 88′) et Joselu.

Getafe

Soria ; Damian (Juan Iglesias, 65′), Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá (Poveda, 83′), Maksimovic, Arambarri, Sandro (Mata, 46′) et Enes Ünal (Jankto, 72′).

Buts

0-1 M. 20 Unal. 1-1 M. 85 Joselu Mato.

Arbitre

Soto Grado (Riojan). TA : Aguirregabiria (45+1′), Lejeune (2A, 91′) / Jorge Cuenca (40′), Arambarri (45+1′), Mata (68′), Soria (80′)

Stade

Mendizorroza. 10 065 téléspectateurs

Avec Quique Sanchez Flores sanctionné, et en regardant le match depuis la surface, à l’abri de la pluie intense de Vitoria, Getafe a sauté sur le terrain avec puissance. Premier tir, premier but. Une imprécision dans le dégagement de la défense baveuse et une pression élevée de Getafe ont conduit à l’action. Damián Suárez, très attentif au jeu, a profité de l’indécision dans la passe de La Rioja à Duarte, assister à un je. Le Turc a attrapé le ballon à l’intérieur de la surface et a opté pour un tir à mi-hauteur pour battre le ballon au-dessus de la tête. Pacheco.

Après le but, Getafe a commencé à grandir, à déménager et à gravir les échelons. Contrairement à Alavés, qui souffrait de plus en plus sans pouvoir enchaîner des jeux dangereux.

A la reprise, l’équipe madrilène est restée très à l’aise sur le terrain, annulant une équipe locale qui ne trouvait pas les outils pour changer la dynamique. ceux de voie très en retrait, avec sept joueurs en défense. Une approche qui a empêché les babazorros de créer des occasions dangereuses, notamment face à un Getafe très bien ordonné.

Dans le dernier tiers du match, et déjà poussé par les urgences, Alavés presse, monte les rangs et commence à arriver plus assidûment aux domaines de Soria. voie il a choisi de fournir plus de troupes à son attaque à la recherche d’une égalité.

Le plan a fonctionné. Les habitants sont passés de moins en plus et le prix est arrivé. Assistance à la zone et Bassin lors de sa tentative de botté de dégagement, il a laissé le ballon mort de sorte que Joselu Mato l’enverra au fond du filet. But numéro 30 pour l’attaquant avec le maillot d’Alavés. Efficacité maximale des babazorros qui, lors de la première vente aux enchères entre les trois clubs, ont atteint la cible.

Un but qui vaut de l’or pour les babazorros qui peuvent rester un nouveau jour en dehors de la zone de relégation dans laquelle reste Getafe. Malgré tout, Madrid ajoute son quatrième match sans perdre et peut commencer à lever les yeux.